El divertido challenge de Pepe Cibrián en TikTok.

Actor, director y un artista prestigioso del musical argentino Pepe Cibrián Campoy se reinventó en pandemia, volcándose de lleno a las redes sociales. Y para festejar sus 73 años se abrió una cuenta de TikTok y se animó a sumarse al challenge de Tini y María Becerra con su nueva canción Miénteme. Al ritmo del reggaeton, Pepito se hizo viral a los minutos de lanzar su divertido video en redes sociales.

Vistiendo sus característicos looks plagados de colores vivos, anillos, collares y sus antejos de colección, Pepe Cibrián probó la nueva red social furor en los más jóvenes y lo hizo en el día de su cumpleaños número 73. “Hola a todos! Hoy es mi cumpleaños y estreno mi cuenta con el #mientemechallenge de @tinistoessel @mariabecerra_22”, publicó el artista en su cuenta.

Y se lució con una coreografía muy jugada. “Hoy me animé a este divertido “challenge” de Tini y María Becerra porque no me quiero quedar atrás. Me gusta saber en que andan los jóvenes artistas pues siempre me he rodeado de ellos y ¡qué felicidad me produce! ¿Me importa lo que digan? ¡En absoluto! Solo importa que me produzca felicidad. Los invito a sumarse, ¡es muy divertido!”.

Pepe Cibrián fue uno de los artistas más reconocidos que se reinventó completamente en cuarentena. Clases personalizadas por zoom, audiciones por streaming para Infierno blanco -el nuevo espectáculo que planea estrenar que se gestó en pandemia y se estrenará cuando las medidas sanitarias lo permitan-, humor en su cuenta de Instagram, venta de su colección de anillos, jurado del Cantando 2020 y, recientemente, ayudante de chef en una pequeña pero inolvidable participación en el reality de gastronomía MasterChef Celebrity 2, junto a su amiga Georgina Barbarossa.

Como si fuera poco, el próximo 29 y 30 de mayo, Cibrián brindará además un Seminario Virtual Interactivo donde el maestro expondrá magistrales reflexiones e ideas sobre la actuación y el oficio de "hacer" teatro. Dará consejos de interpretación y pondrá su experiencia y sabiduría a merced del alumno que podrá hacerle preguntas. Toda la información la pueden encontrar en su cuenta oficial de Instagram: @pepecibrianc.