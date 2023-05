Paula Chaves se hartó y filtró la verdad del triste final con La China Suárez y Zaira Nara: "Nunca"

La modelo habló sobre las posibilidades de reconciliación con Zaira Nara y La China Suárez. Paula Chaves dio a conocer su postura ante sus frustradas amistades.

Paula Chaves habló una vez más sobre su alejamiento de Zaira Nara y María Eugenia "La China" Suárez, quienes fueron muy amigas suyas hasta hace poco tiempo. La exparticipante de Bailando por un sueño es consultada en cada entrevista que da por este tema, pero esta vez, contó toda la verdad.

Chaves y Suárez se habrían alejado por el escándalo originado tras los chats de la actriz con Mauro Icardi, ya que su amistad con Zaira -hermana de Wanda- era muy fuerte. Dos años más tarde, la menor de las Nara tuvo un amorío con Facundo Pieres, polista y exnovio de Paula y la estrecha amistad también se vio afectada.

“Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad. Ya dije lo que tenía que decir y es una cuestión nuestra, de nuestra intimidad", respondió repetidas veces Chaves al notero de Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo los fines de semana de El Nueve, en una entrevista en la vía pública. Cuando el periodista le preguntó si se reconciliaría con la modelo y la artista, ella fue tajante: “No, nunca se sabe en la vida".

Paula Chaves sobre su alejamiento de Zaira

En las últimas semanas la joven se refirió a su vínculo con la madrina de su hija menor en varias entrevistas y por eso decidió ya no hablar más al respecto. "A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No me voy a poner a ventilar del tema, no porque me haga la misteriosa sino porque me afecta", advirtió.

Al tiempo que, resaltó los motivos que le generan tanto dolor: "Es una relación que obviamente está en un impasse por cosas privadas que las dos decidimos no decir".

"Es la madrina de mi hija menor, yo la elegí. Ojalá que las cosas en algún momento se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir 'por esto nos distanciamos' sino que fue como una sumatoria de cosas. Si lo hablamos, por mucho tiempo. Venía de hace un tiempo, más allá de su nueva relación", soltó Paula ante las preguntas de Ángel de Brito y sus panelistas en vivo en LAM.