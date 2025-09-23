Pasa de un programa a otro: cambio de roles para una figura de El Trece

Se conocieron los cambios en la programación de El Trece.

El meteorólogo Sergio Jalfin cerró el viernes pasado su ciclo como reemplazo de Marina Señuk en Arriba Argentinos (El Trece), donde se desempeñó durante la licencia por maternidad de la conductora. Tras varias semanas de incertidumbre, el especialista en clima confirmó que continuará en la señal pero en un nuevo desafío profesional.

Desde este lunes, Jalfin integra el equipo fijo de Todo Noticias, ocupando la franja nocturna. “Estaré al aire a las 23:00 en TN de Noche y a las 00:30 en Síntesis. Además, mi participación del domingo a la mañana pasará a los sábados por la tarde. Es más visibilidad, más pantalla”, celebró el meteorólogo, que agradeció la oportunidad y el acompañamiento de los televidentes durante este tiempo.

En su última aparición en Arriba Argentinos, Jalfin fue despedido con emotivas palabras por sus compañeros de equipo, quienes lo elogiaron por su calidez y profesionalismo. “Fue realmente un lujo compartir estos meses. Te vamos a extrañar, pero sabemos que te espera una nueva etapa llena de éxitos”, expresaron sus colegas en vivo, generando un momento de emoción en el estudio. Ante estas emotivas palabras no pudo evitar romper en llanto.

La emotiva despedida de Sergio Jalfin de “Arriba Argentinos”

Durante su última emisión en el noticiero matutino, el meteorólogo agradeció el cariño del público y de sus compañeros: “Cierro una etapa hermosa. Me llevo todo el aprendizaje y el afecto de cada uno. Ahora empieza un nuevo camino que me entusiasma mucho”. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y un cálido abrazo grupal, sellando un ciclo que dejó huella en la pantalla de El Trece.