Participantes escucharon un grito contra Mora en Gran Hermano: "Se escuchó"

Varios participantes escucharon gritos contra Mora desde el exterior de la casa de Gran Hermano. La reacción de la joven en el programa de Telefe movilizó a todo el reality. Qué fue lo que gritaron.

Durante las horas previas de la gala de eliminación de Gran Hermano que tuvo lugar el pasado domingo 30 de octubre, se vivió un momento sumamente resaltante que movilizó a todo el reality de Telefe. Un grupo de participantes escuchó un grito desde las afueras de la casa contra Mora Jabornisky, concursante que genera malestar entre los fanáticos.

A plena luz del día, Alexis "Conejo", Coti y María Laura escucharon que fuera de la casa se escuchó un "Mora careta". Tras enterarse de la situación, Mora llamó a "Conejo" para charlar sobre lo sucedido. "Fuera de joda estoy hablando... ¿Vos escuchaste 'Mora careta'?", indagó la concursante.

"Sí, sí, bola...", le resaltó Alexis. "¿Me lo jurás?", le consultó Mora, una vez más. Y el cordobés le marcó: "Sí, yo estaba despierto. Te lo juro. Después escuché algo así como 'Tora' y una frase re larga que no la entendí". "Martina dijo que gritaron sólo 'Mora careta'", aportó la misionera. Aun así, "Conejo" le aclaró: "No, no fue eso solo, fueron muchas cosas las que gritaron, pero no se entendió nada. Lo escuchamos ahí con Coti".

"Igual hay que ver... puede pasar que cualquiera grite. No le des bola. Pero no te miento que se escuchó eso", concluyó Alexis. Inmediatamente después, Mora comenzó a charlar con Lucila y le comentó que cree que la próxima semana quedará nominada en Gran Hermano. "Para mí voy a estar en placa la semana que viene". Y agregó: "Me gustaría que ninguno piense que soy careta, pero para mí allá (NdeR: en la casa) creen que es verdad. Entonces creo que todos los votos van a ir para mí".

Por su parte, Lucila le dio su opinión sobre el grito contra Mora. "Para mí, el grito es para que se genere todo esto", señaló, a modo de reflexión. "Obvio que sí", coincidió la misionera de 21 años.

El increíble error de Santiago del Moro en Gran Hermano

Santiago del Moro tuvo un grave error como conductor en la segunda gala de nominaciones de Gran Hermano, al confundir un producto de Paramount Plus, la plataforma asociada a Telefe, con uno de Star Plus, su competencia. El conductor salió airoso de esa situación pero se vio la tensión en su expresión facial en el momento.

"Pasaron muchas cosas pero es la segunda gala de nominación. Todo esto que pasa hoy es responsabilidad de lo que pasa en la casa, es un juego, una competencia. Después el supremo, el público, los deja o los saca", comenzó el presentador de ciclos como Infama, Intratables y MasterChef Celebrity al ingresar a la casa de Gran Hermano.

"¿Vieron El Encargado? ¿Les gustó la peli?", soltó el conductor y los hermanitos aseguraron que les había encantado el filme. "Muy linda la verdad, muchas gracias", respondió Maxi y al instante Santiago se corrigió. "¡El Gerente! Estoy nervioso, traeme un poco de agua", pronunció el periodista, probablemente después de recibir un reto desde el control por sus auriculares. "Es de Ariel Winograd, está protagonizada por Leo Sbaraglia y está disponible en Paramount Plus", informó el conductor.

Del Moro confundió la producción de Paramount Plus con El Encargado, serie protagonizada por Guillermo Francella, perteneciente a la plataforma Star Plus. Dado que las publicidades son las bases de todo programa de televisión, este error puede haberle costado a Del Moro un fuerte reto por parte de sus jefes.