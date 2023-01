Participante de Gran Hermano quiere abandonar la casa: sorpresa en Telefe

Un participante de Gran Hermano anunció que pretende abandonar la casa y la producción de Telefe se vio revolucionada. De quién se trata y por qué quiere dejar el reality.

La casa de Gran Hermano sigue revolucionada. Luego de que Coti Romero quedara eliminada en la gala del domingo 1° de enero, un participante anunció que tiene intenciones de abandonar el reality, por lo que la producción de Telefe quedó alerta sobre lo que puede llegar a suceder en las próximas horas.

Se trata de Alexis "Conejo" Quiroga, que quedó completamente conmocionado con la salida de su Coti. La correntina quedó fuera del reality tras perder en la placa con Ariel Ansaldo, Daniela Celis, Walter "Alfa" Santiago y Camila Lattanzio y su pareja no pudo evitar las lágrimas.

En una charla con Gran Hermano, Alexis le comentó: "Estoy triste, sin fuerzas, sin ganas, sin aliento y sin nada...". Luego, en el patio de la casa, volvió a llorar y Maxi se le acercó para apoyarlo. "No sé cómo voy a hacer...", le indicó "Conejo". Y su compañero, quien vivió una experiencia similar cuando Juliana se marchó, expresó: "Yo tampoco sabía, yo tampoco sabía, loco... y entiendo todo lo que sentís. Hay que meterle todo".

"No me dan más ganas de estar acá, culiado...", anunció Alexis, con ánimos de marcharse de la casa de Gran Hermano. Y Maxi le insistió que junte fuerzas para que siga en el programa. "No, no, no, culiado... ahora no me aflojés, boludo...", le exclamó.

Julieta Poggio se cansó de Thiago y lo desenmascaró en Gran Hermano

Las internas entre participantes de Gran Hermano (Telefe) siguen creciendo tras la eliminación de Coti, una de las "villanas" del juego, y ahora los focos se pusieron en Thiago y una fuerte reprimenda que le dio Julieta, quien hizo una fulminante denuncia de su egoísmo frente sus compañeros. "Esto no me lo voy a olvidar", sentenció "Disney", tal como la llaman los demás, apuntando con severidad al joven oriundo de La Matanza.

Minutos después de que Coti dejara la casa, Romina hizo la cena para sus compañeros y llegado el momento del postre Julieta decidió guardarse un brownie en la heladera. Cuando abrió el tupper y lo encontró vacío no ocultó su disgusto, al tiempo que increpó al resto de los participantes con una fuerte acusación: "¿Qué les pasa? ¿Quién se comió mi brownie? ¡Que ratas!".

No pasó mucho tiempo hasta que Thiago asumió su culpabilidad, lo que hizo que hizo estallar la ira de Julieta. "Esto no me lo voy a olvidar. El otro día te comiste mi chori y ahora el brownie", arremetió, apuntando a uno de los jugadores menos nominados de la temporada hasta el momento. La suerte de Thiago podría torcerse con el regreso de Daniela y la pelea con Julieta, quien no dudó en manifestar su enojo.