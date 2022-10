Participante de Gran Hermano metió un juguete sexual en la casa: "Me lo traje"

En las últimas horas se conoció que una participante de Gran Hermano metió un juguete sexual en la casa. La confesión íntima que generó un gran revuelo en el programa de Telefe.

La casa de Gran Hermano está que arde. Luego de más de dos semanas dentro de la casa, una participante del programa decidió revelar que ingresó al reality de Telefe con un juguete sexual y generó la reacción de sus compañeras.

La persona en cuestión es Daniela Celis, concursante que eligió compartir una intimidad en medio de una charla sobre sexo con otras de sus colegas. Todo sucedió en el marco de una charla entre algunas mujeres. "Yo no puedo más", manifestó Julieta Poggio, en referencia a que ya no soporta no tener relaciones sexuales por el encierro de GH.

"Yo tampoco, boluda. A mí me abrazan y se me eriza la piel. Mujer u hombre, quien sea", agregó Daniela. "Yo estoy mal acostumbrada", compartió Julieta. Luego, Mora se metió en la conversación y confesó: "Yo con la imaginación no puedo. Lo peor es que a mí no me gusta consumir porno...".

La participante Daniela Celis confesó que metió un juguete sexual en la casa de Gran Hermano.

Finalmente, Daniela contó que metió un juguete sexual en Gran Hermano. "Yo traje algo igual. Es parecido a una balita". Mora reaccionó e indicó: "Ah, pero es un juguete sexual". "Es el orgasmo más hermoso que van a tener en su vida. Se los aseguro", precisó la joven de 26 años oriunda de La Reja (Moreno, provincia de Buenos Aires).

Un participante de Gran Hermano se masturbó frente a las cámaras

Gran Hermano tuvo un nuevo momento que se hizo viral en las redes sociales. Uno de sus participantes protagonizó un momento explícito ante las cámaras, donde quedó expuesto ante los millones de usuarios de Twitter que no dudaron en juzgarlo. "Se ajustició", fue uno de los comentarios.

El participante en cuestión fue Agustín, quien estaba acostado en su cama. Tapado por las frazadas, el muchacho que se calificó como un gran "estratega" hizo movimientos similares a los de una persona masturbándose. Si bien en las imágenes parece estar rascándose, el video se difundió en redes sociales y hasta algunas personas lo cuestionaron.

Agustín tiene 25 años y es de La Plata. Antes de ingresar a la casa más famosa de Argentina trabajó como animador de fiestas infantiles. Fue uno de los nominados en la primera semana de convivencia, aunque el público lo salvó (siendo Holder el primer eliminado).