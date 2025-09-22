Pampita se quebró ante las cámaras al hablar del robo que sufrió: "Tristeza"

Pampita se quebró ante las cámaras al hablar del robo que sufrió,

Después del robo que sufrió en su domicilio de Barrio Parque, la mediática Pampita no pudo evitar quebrarse ante los medios. Además, les hizo un reproche a los periodistas.

"Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí. Todo lo demás... Es lo único", dijo, visiblemente conmovida en medio del duro momento que está atravesando.

Además, le agradeció "a Dios" y aseguró que fue "lo único" en lo que pensó desde el robo, ya que no estaba su familia ni "nadie de la gente que trabaja" con ella. "Podría haber sido un muy mal momento para todos", sostuvo.

"No les puedo dar datos, solo decir que hay secreto de sumario y no puedo decir nada sobre el tema, pero sí agradecer a Dios y pedir por esos teléfonos, que no puedo encontrar ese material en ningún otro lado", añadió Pampita.

El reproche de Pampita al periodismo

Luego, Pampita no pudo evitar mostrar su enojo hacia el periodismo, mientras después de que le preguntaran si se sentía insegura en su casa. "¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa? Y lo dije reiteradas veces: cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso", expresó. Ante la consulta de si se mudaría, aseveró: "Hoy no puedo decir, no sé, han pasado muy pocas horas".