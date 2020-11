Pampita economista: la dura mirada de la realidad que tiene la conductora de Net TV.

Carolina "Pampita" Ardohain dedicó su último programa a analizar la actualidad económica de Argentina y lanzó un duro pronóstico al aire: "No tenemos conciencia sobre lo mal que estamos". Su dictamen impresionó a su invitado, un especialista en comercio y administración.

En diálogo con Sebastián Koroch, la ex esposa de Benjamín Vicuña arrancó su magazine "Pampita Online" (Net TV), en donde analizaron la actualidad económica nacional. "Pregunta sobre el futuro. En febrero y marzo, ¿a qué número llegamos? Nos quedamos estancados o seguimos", expresó la conductora, en torno a la cotización del dólar.

"No me quiero arriesgar ni dar datos, pero yo creo que el dólar tiende a la suba. El problema de la Argentina es que...", arrancó a decir Koroch, cuando la modelo interrumpió su análisis para lanzar una firme postura que tomó por sorpresa al invitado que no pudo desarrollar su idea.

Convencida, Pampita siguió: "El problema es que somos más pobres de lo que imaginamos. Como país no tenemos conciencia de lo mal que estamos". Asintiendo con la cabeza, Koroch dio a entender que estaba de acuerdo con la postura de la conductora.

"Hay un dato que me llama la atención y es el valor de mercado de la marca de la manzanita mordida (Apple) Esa marca hoy vale dos mil millones de dólares, valor de mercado. Eso equivale a cinco veces el PBI argentino", explicó Sebastián Koroch.

"Depende de Dios": la palabra de Pampita tras los rumores de su embarazo

Carolina "Pampita" Ardohain demostró, una vez más, sus ganas de ser madre. Los rumores sobre su posible embarazo comenzaron a circular fuertemente luego del mensaje enigmático de Ángel de Brito, quien planteó la posibilidad de un nuevo integrante en la familia compuesta por Pampita y su esposo, Roberto García Moritán.

De Brito suele responder preguntas de sus seguidores en sus redes sociales. Cuando le consultaron si Pampita estaba embarazada, el periodista de espectáculos decidió no dar declaraciones y se limitó a poner tres puntos suspensivos como respuesta.

Ahora, Pampita rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de ser madre nuevamente. La modelo tiene tres hijos junto al actor Benjamín Vicuña: ellos son Bautista (12), Beltrán (8) y Benicio (6). Con el actor también fue mamá de Blanca, que falleció en 2012 cuando tenía 6 años. Pero parece que a Pampita le gustaría sumar un integrante más a su nueva familia con Roberto García Moritán, aunque aún no llegó el momento.

"Es algo que puso Ángel de Brito. Me encantaría poder decirles eso. Este año no. El año que viene veremos. Depende de Dios, nunca se sabe", sostuvo la modelo en diálogo con Revista Gente. El cronista le consultó si su intención era tener un hijo juntos, a lo que Pampita respondió que "no dependía de nosotros": "El año que viene... Tampoco depende de nosotros. Esto depende del destino. Yo creo mucho en Dios y lo que tenga que ser será.