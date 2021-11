Pampita confesó la malacostumbre que padece: "Lo hago los fines de semana"

Pampita confesó cuál es la adicción que le hace perder el tiempo, hasta el punto de no poder controlarla.

Pampita Ardohain, modelo, empresaria, actriz y conductora de Pampita Online, es una de las figuras más populares de la televisión. Debido al gran alcance que tiene, mantiene un contacto muy fluido con sus seguidores a través de las redes sociales. En este sentido, confesó que sufre de una adicción muy común entre varias figuras públicas.

En Instagram, plataforma en la que sube contenido todos los días, la modelo acumula más de 6.8 millones de seguidores. Cuando ellos le dejan comentarios y le envían mensajes, Pampita no siempre puede responderlos a todos y ahora explicó el por qué. Al fijarse cuántas horas le indicaba su celular que pasa usando las redes sociales, exclamó: “3 horas 56 minutos durante las últimas 24 horas. ¡Qué bárbaro! Casi 4 horas de uso del celular. ¡Me parece un horror! Pasa que en los traslados a Don Torcuato voy usando el teléfono todo el tiempo, y tengo como una hora, hora y media por autopista. Todo el viaje uso el teléfono, y no llego a mirar todo y darle me gusta a todos”, agregó.

Así, les advirtió a sus seguidores que no siempre es capaz de responderles a todos. “Contestar, ver los comentarios de Instagram, entro a las redes del programa también, leo todo y doy me gusta; eso lo hago el fin de semana, no es que me quedo hasta la madrugada tampoco”, explicó.

La polémica entre Pampita, Wanda Nara y “La China” Suárez

En medio de la polémica entre Wanda Nara, “La China” Suárez y Mauro Icardi, Wanda filtró chats privados que había tenido con “La China” hablando mal de Pampita meses atrás, cuando tenían una buena relación de conocidas. Aunque Nara borró su parte del chat en donde decía algo sobre Pampita, difundió el mensaje que “La China” había mandado sobre ella.

“Sí, obvio. Ella (Pampita) hizo el mejor negocio. Benjamín es demasiado bueno, demasiado”, le escribió Suárez a Wanda en aquel chat, en el que aparentemente, hablaban sobre un negocio que Benjamín Vicuña hizo con Pampita un tiempo atrás. Esto fue especialmente polémico, ya que “La China” y Pampita habían empezado a tener muy buena relación e incluso se juntaban con sus familias en reuniones bastante seguido.

Adicción al celular: síntomas y cómo identificarla

La adicción al uso del celular, conocida como nomofobia, es el miedo irracional a estar lejos del celular. Es mucho más frecuente entre adolescentes, niños y adultos jóvenes. Algunos de los síntomas que produce son: tener como prioridad el uso del celular y sentir temor al tenerlo lejos, usarlo constantemente durante reuniones familiares o con amigos, entrar constantemente a las plataformas sociales aunque no haya ninguna notificación, entre otros.