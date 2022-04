Pampita cerró un negocio fuera del país: “Me voy”

Pampita reveló que se irá de Argentina dentro de poco gracias a un importante canje que consiguió como influencer en Instagram: el destino que la espera.

Como muchas figuras de la farándula en la actualidad, “Pampita” logró convertir a sus redes sociales en su fuente principal de ingresos. La conductora de televisión ya cuenta con más de 7,1 millón de seguidores en Instagram y son muchísimas las empresas que la contratan para publicitar sus productos y servicios. Ahora, anunció de manera totalmente inesperada que se irá del país gracias a un gran canje que consiguió en el exterior.

A través de estrategias de marketing que todos los influencers implementan hoy en día y el contacto constante con su audiencia, las estrellas de la farándula logran ampliar su público cada vez más. Es así como “Pampita” logró insertarse el mercado de Instagram y conseguir una enorme cantidad de canjes con distintos emprendimientos de toda índole. Esta vez, un canje la llevará al exterior.

El próximo de destino de “Pampita” es Ibiza, España, a donde viajará con todos sus amigos y familiares para pasar el verano. Lo único que tienen que pagar los invitados es el pasaje, ya que tanto el hospedaje como la comida están cubiertos por la empresa de hoteles Palladium durante tres semanas. “Mis amigos ya se están comprando los pasajes. Yo les doy el hotel y la comida gratis por tres semanas. Pero cada uno se paga el pasaje, tienen que arreglar su vuelo”, explicó la modelo en diálogo con Vuelta y Media.

“Soy embajadora de la cadena de hoteles Palladium y tengo que recorrer los Palladium de todo el mundo. Me dicen: ‘¿Qué tenés que hacer este año?’. Y mirá, tengo que recorrer seis países con todos mis amigos y familiares... ¿Y van gratis todos? Sí, van gratis, no pagan nada”, cerró la modelo, sumamente agradecida por esta posibilidad.

Sabrina Rojas apuntó contra “Pampita” por sus dichos sobre Luciano Castro

En 2019, Luciano Castro se convirtió en el tema más hablado en las redes sociales por sus fotos íntimas que se filtraron. “Pampita” fue la primera en tratar el tema en su programa y, aunque no mostró las fotos en pantalla, las vio en vivo mientras las comentaba con sus compañeras. “¡Epa! No sabíamos de estos encantos. Si esto está así, no quiero imaginar cómo se puede poner, qué bárbaro. Tenemos una amiga que pasó por ahí, le voy a mandar un aplauso”, expresó mientras miraba las fotos.

Sabrina, quien en ese entonces estaba en pareja con Castro, se enojó mucho por su actitud e hizo un potente descargo. “Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver a cinco minas pasándose el teléfono y diciendo esas cosas. No quiero nombrar a esa persona para no caer en lo mismo. Mirá si cinco tipos están hablando así de las tetas de una mina. Es el fin. A ese programa lo tiene que levantar”, declaró.

En este sentido, Rojas explicó lo mucho que le afectó a Luciano esta situación y las consecuencias que tuvo sobre su familia. “Hay que ser responsables, mucha gente se quita la vida por un tema así. La mirada de los demás le chupa un huevo, pero nos expuso como familia. Exigimos respeto para la mujer, pero más allá del feminismo tenemos que hablar del respeto a las personas”, cerró.