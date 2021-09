Pamela Villar contó cómo fue cuando conoció a Dolli Irigoyen: "Tenía muchos nervios"

Pamela Villar volvió a la televisión como jurado de Bake Off y reveló algunas intimidades de la relación con los demás jueces del certamen.

Pamela Villar volvió a Bake Off como jurado

Pamela Villar volvió a Bake Off como jurado

Pamela Villar volvió a ocupar su lugar de jurado en Bake Off con el reciente regreso del certamen a la televisión argentina y reveló cómo se divierte con Damián Betular en los momentos en que no están al aire y también cómo conoció a Dolli Irigoyen, una verdadera institución de la gastronomía argentina. La pastelera contó cuál es su rol en el jurado y la importancia de ser contundentes con los participantes de la popular competencia gastronómica.

Bake Off volvió a la pantalla de Telefe el lunes pasado con un nuevo formato, diferente a los de las dos temporadas anteriores. La competencia ahora se emite de lunes a jueves y las galas de eliminación son los domingos, exactamente igual que se hizo con las dos recientes ediciones de MasterChef Celebrity, uno de los programas más vistos de la televisión argentina en el 2020 y el 2021. Lo que también cambió un poco fue el jurado: a Pamela Villar y Damián Betular ya no los acompaña Christophe Krywonis sino que llegó Dolli Irigoyen para ocupar ese espacio, mientras que Paula Chaves sigue siendo la conductora.

En diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez), Pamela Villar contó algunas intimidades de la exitosa competencia de pasteleros. "Con Damián estamos en el mismo piso separados por una puerta del camarín, todo el tiempo compartimos, charlamos de la vida, nos consultamos sobre las pruebas", reveló la pastelera sobre su relación con uno de los jurados más queridos de la televisión argentina. En ese sentido, Villar también develó qué hacen en la previa a las grabaciones: "Nos reímos, bailamos Madonna, él musicaliza, hacemos coreos".

Su relación con Dolli Irigoyen

En su charla con Agarrate Catalina, Pamela Villar también contó cómo conoció a Dolli Irigoyen: "La conocí cuando ella estaba de invitada en el restaurante donde yo trabajaba, me delegó el postre con la receta y salió todo perfecto, pero tenía muchos nervios". En ese sentido también agregó que le tenía mucho respeto ya que ella era muy chica y solía ver a la reconocida cocinera en la televisión, además de que sabía que Dolli tenía sus propios restoranes.

"La adoro, fue mi maestra, cuando yo empecé a trabajar ella me enseñó muchas cosas", agregó muy agradecida Pamela Villar. Sobre los roles que cada uno ocupa en el jurado, Villar contó que a ella le gusta "decir las cosas de buena manera", aunque también "es importante ser estricta". "Todos compartimos los roles, porque podemos ser graciosos, o divertidos y amorosos, pero también sabemos ser contundentes y directos", cerró la cocinera, que aseguró que encontró un grupo "muy bueno".