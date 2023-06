Pamela Sosa cruzó a Aníbal Lotocki en vivo: "¿Por qué no te hacés cargo?"

Aníbal Lotocki sostuvo que la denuncia que Pamela Sosa le hizo en la Justicia por la sustancia que él le puso en el cuerpo fue para "hacerle una jugadita" mediática. Tras negar los hechos abandonó el estudio en vivo.

En una extensa entrevista que le entregó a Telenoche, el doctor Aníbal Lotocki trató de defenderse de las acusaciones que lo relaciones con la reciente internación de Silvina Luna. Durante el programa, el acusado tuvo un cruce con su expareja, Pamela Sosa, que también lo había apuntado como responsable de algunas complicaciones. Tras varias preguntas que no pudo responder, Lotocki abandonó el estudio en vivo y no habló más al respecto.

Durante su alocución, Aníbal Lotocki sostuvo que la denuncia que Pamela Sosa le hizo en la Justicia por la sustancia que él le puso en el cuerpo fue para "hacerle una jugadita" mediática para entrar al Bailando por un Sueño. En ese momento, Pamela Sosa salió rápidamente al cruce. Durante el momento en el que la exvedette y actriz tuvo la chance de salir al aire aseguró que en sus piernas tiene silicona, producto que ella no había pedido y que le inyectaron igualmente. Rápidamente Lotocki indicó que no "estaba demostrado" que ella tuviera siliconas líquidas en su cuerpo.

Por otro lado, rápidamente Sosa continúo: “En el juicio que ganamos nosotras, las denunciantes, estuviste condenado por 4 años, yo estuve 8 años en pareja con vos y sé muchas cosas de vos, cómo guardabas el polímero, ese polvito que mandaban a limpiar, en Chile también tuviste problemas, ¿por qué no te hacés cargo que hiciste las cosas mal?". En ese mismo momento lanzó: "Quiero que me respondas por qué tengo silicona líquida en mi cuerpo si nunca me dijiste que ibas a colocármela. Eso me provocó una diabetes. Si así me trataba a mí que era su mujer, no quiero pensar con las demás pacientes”.

Tras ese comentario, Lotocki trató de defenderse, pero rápidamente Sosa volvió a apuntar sobre las responsabilidades: “¿En algún momento él pidió perdón?¿Y saben por qué no lo hizo?. Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”.