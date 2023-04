Otra famosa le soltó la manó a Jey Mammón: "Sólo él y yo sabemos”

Karina La Princesita habló sobre su relación con Jey Mammón y reveló por qué se distanciaron.

Jey Mammón abandonó Argentina tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual. Instalado en Madrid, el exconductor de Telefe buscó alejarse del ojo de la tormenta y dejó de hablar con los medios. Sin embargo, las repercusiones por el caso no cesaron y en las últimas horas una vieja conocida del humorista sorprendió a todos al contar por qué dejó de ser su amiga.

Se trata de Karina La Princesita, quién reconoció que ocurrió algo que terminó de romper el vínculo que tenían. “No tengo una amistad íntima con él, pero compartimos cosas en su momento. Apuntamos a ser amigos, pero luego nos distanciamos por cosas que sólo él y yo sabemos”, comentó la estrella de la cumbia, en diálogo con Socios del Espectáculo.

Desde ese hecho, la relación no volvió a ser la misma. Aunque eso no impidió el trato amable, tal y como se pudo ver en los reencuentros que se dieron en una mesa de Mirtha Legrand y en La Peña de Morfi.

Consultada sobre la denuncia de Benvenuto, Karina se alineó a la postura mayoritaria del mundo del espectáculo: repudió el accionar de Jey que relató el joven. “Si fuese amiga suya, no me avergonzaría decirlo, pero opinaría lo mismo. No importa si se trata de un padre, un vecino o un amigo. Cuando hay una víctima de por medio, hay que prestarle toda la atención”, sostuvo la creadora del hit Corazón mentiroso.

“Había un cariño obviamente previo a saber todas estas acusaciones que son graves. Yo me pongo del lado de la víctima, hasta que se demuestre lo contrario”, subrayó.

¿Jey Mammón regresa al país?

Jey Mammón lleva más de 10 días instalado en Madrid. El objetivo del viaje fue "despejar la cabeza", según le explicó a los medios locales al llegar. "Vine, acá a descansar un poco. Ustedes son periodistas y les dije que no voy a hablar más, espero que lo entiendan. Su trabajo es hermoso, pero hasta acá terminó”, manifestó.

La única vez que intercambió mensajes con un medio nacional, aclaró que iba a regresar a Argentina. Y de acuerdo a la información que empezó a circular en las redes en las últimas horas, Jey estaría volviendo a Buenos Aires.

Ker Weinstein, más conocida como Chismes de Ker -el nombre de su cuenta de Instagram- subió varias fotos del artista en el aeropuerto de la capital española con una valija y un bolso de mano. “Y Jey Mammón está volviendo a la Argentina”, escribió en una historia. Luego, compartió una grabación de poco más de diez segundos donde se lo ve caminando en pleno aeropuerto de Barajas.