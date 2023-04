Jey Mammón volvió a hablar desde España: "No necesito abogados"

Jey Mammón contó cómo son sus días en Madrid. Días atrás, Fernando Burlando anunció que dejó de representar al exconductor de Telefe.

Jey Mammón habló por primera vez con medios argentinos tras instalarse en Madrid. El exconductor de La Peña de Morfi abandonó el país luego de la denuncia pública que le hizo Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual. Las últimas declaraciones del presentador habían sido en el aeropuerto español ni bien tocó suelo europeo. “Vine acá a descansar un poco. Ustedes son periodistas y les dije que no voy a hablar más, espero que lo entiendan. Su trabajo es hermoso, pero hasta acá terminó”, expresó al bajar del avión.

Su llegada al viejo continente causó gran impacto en ambos lados del océano, pues se conoció el pésimo recibimiento que obtuvo de parte de los locales. "Él pensaba que iba a llegar en Semana Santa, que la ciudad se vacía, y había miles de periodistas esperándolo. Entonces, si cree que va a pasar desapercibido, lo tiene muy complicado", afirmó un reportero local.

Y si bien Mammón le dijo a la panelista de Socios del espectáculo Mariana Brey que le "gustaría" que Fernando Burlando siga representándolo, el abogado no piensa de la misma forma. “Yo me estoy separando de lo que es la problemática de Jey y Lucas. Trabajé hace dos años en este tema. Me dieron una misión, me dijeron 'tenés que solucionar esto'. Tomé un tema delicado desde la convicción de la inocencia. En esta segunda fase va a haber otros colegas”, indicó Burlando días atrás. El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires 2020 fue su abogado defensor en 2020, cuando Benvenuto presentó la denuncia por abuso sexual en su contra (la causa prescribió).

De todos modos, el artista aclaró que en estos momento no necesita un abogado. Pero el panorama puede cambiar si Jay decide llevar adelante acciones por injurias y falsa denuncia contra Benvenuto. “No tomé ninguna decisión aún. Hoy tendría que evaluar quiénes me representen, pero ahora, la verdad verdad, es que estoy intentando poner la cabeza en apagado", explicó a través en un mensaje de WhatsApp.

También aprovechó la oportunidad para dejarle un mensaje a su familia, debido a la preocupación que generan la diferentes versiones que circulan por los medios y las redes sociales. "Les digo que favor que no me manden nada y trato de desenchufar. Te juro no quiero pensar en nada", le remarcó. Y agregó que los argentinos con los que se cruzó lo tratan con "mucho amor".

Luego, Brey sostuvo que la exfigura de Telefe volverá al país en el corto plazo, aunque precisó que esa información la consiguió de otra fuentes. De hecho, hasta el momento solo se filtraron imágenes del artista en el hotel en donde se está hospedando. "Se habló mucho de dónde está hospedado, nos llegó ahora que está en un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You. Le contó a un colega que se queda unos días y después se va rumbo hacia otro lugar, que por ahora no definió. Acá no está trabajando, tiene guardias en la puerta. Estar lejos afloja la presión. Aunque Madrid no es el mejor lugar porque está lleno de argentinos", contó Ángel de Brito en LAM.

Organizan un escrache contra Jey Mammón en España

Emiliano Boscatto, exparticipante de Gran Hermano, lleva tiempo viviendo en España, en donde comenzó una carrera como actor porno. Pero en las últimas horas se volvió noticia por algo que nada tiene que ver con su profesión: compartió en sus redes sociales una invitación para un “escrache público” que están organizando en contra de Jey Mammón en Madrid. "Lucas no estás solo... aquí seguiremos con tu lucha", escribió en su cuenta de Instagram el cordobés que pasó por el reality de Telefe

La iniciativa surgió luego de la última entrevista que brindó Benvenuto. “Era una persona de 30 y pico con una de 14. No creo que eso sea una relación”, afirmó el patinador artístico. De esa manera, se conoció que en España hay varios argentinos que se quieren sumar a la protesta, lo que refleja que la denuncia no solo impactó a nivel mediático, sino que también en la sociedad se generó un gran repudio en su contra por los escalofriantes detalles de la denuncia pública.