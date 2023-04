Nazarena Vélez develó por qué cortó su vínculo con Jey Mammón: "Le solté la mano"

La panelista de TV habló de su vínculo con el humorista denunciado por Lucas Benvenuto. Nazarena Vélez fue muy amiga de Jey Mammón hasta este momento.

Nazarena Vélez habló una vez más sobre el caso de Jey Mammón y reveló por qué decidió cortar su vínculo con el conductor de TV. La mamá de Barbie Vélez reflexionó sobre su relación con el humorista al que ella misma ayudó a entrar al medio del espectáculo.

"Conociéndolo a Jey, estoy segura de que no se dio cuenta de absolutamente nada. Él tiene otra realidad paralela. Estoy convencida de que vivió su historia de “calentura” (hace el gesto de comillas con las manos), claramente Lucas le encantaba y habrá tenido un sentimiento por eso siguió tantos años", comenzó su descargo la panelista de LAM.

La productora teatral reconoció que se trata de una situación difícil y dolorosa para ella. Y sumó: "Me siento decepcionada, siento mucho dolor porque de verdad lo quería mucha a Jey y entonces, para mí, una cosa es ver ese pibe que la luchaba, que uno lo quería ayudar, bueno, copado, y existía este Jey paralelo".

"Yo, claramente le solté la mano. A mí me pasa algo con el abuso infantil que es imperdonable. Pido perdón porque mucha gente me dijo que soy un sorete, y en estos temas soy un sorete. Al escuchar toda la historia, yo le creo a Lucas y no quiero saber nada con esa persona", cerró.

Costa, furiosa con el descargo de Jey Mammón

"Me pregunto por qué no se calla, por que no deja de revictimizar a Lucas. Hay algo terrible que está haciendo, y lo digo con todo el dolor del mundo porque una lo ha querido mucho, y es ponerse a hablar de la víctima. Ponele, ponele, que algún mundo muy lejano, Lucas no haya sido su víctima", comenzó la panelista de Cortá por Lozano, en diálogo con Intrusos. Y siguió: "¿No tenés empatía por un chico que fue abusado desde los 4 años, que seguramente está roto por dentro y lo único que tiene es dolor? Si alguna vez amaste a esa persona, callate la boca".

Costa hizo hincapié en Jey le tendría que haber respondido a la Justicia en su momento, desde su punto de vista. Y cerró: "Yo de lo único que puedo hablar es de que hay que cuidar a Lucas, es un chico que está muy dolido, y siento que poca gente se pone en su lugar. Hay algo de lo que Jey no es consciente y es que él cometió un delito, y el tiene normalizado eso".