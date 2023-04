Se supo quién conducirá La Peña de Morfi tras la salida de Georgina Barbarossa

El puesto vacante que dejó Jey Mammón tras la denuncia de Lucas Benvenuto será cubierto por una primer figura de la música. Georgina Barbarossa estará al frente de La Peña de Morfi hasta mayo.

Georgina Barbarossa está al frente de La Peña de Morfi después de la salida de Jey Mammón por la denuncia de Lucas Benvenuto. La conductora de televisión lleva adelante el ciclo de música y gastronomía junto con Jésica Cirio pero no es la presentadora oficial y recientemente se conoció quién es la figura escogida por Telefe para estar al mando de La Peña.

La persona elegida por el canal de las pelotas es una figura de la música argentina con casi treinta años de trayectoria y con llegada internacional. Se trata de una artista que ya ha estado en la conducción de dicho programa y siempre ha demostrado tener un cercano vínculo de amistad con el fundador de La Peña, Gerardo Rozín.

Soledad Pastorutti es la artista escogida por Telefe para conducir La Peña de Morfi. El bagaje musical de "La Sole" en relación al folklore argentino y su carisma la convierten en una opción perfecta para estar todos los domingos en la pantalla chica. Por su parte, Jésica Cirio seguirá a cargo de la co-conducción del ciclo, puesto que ocupa desde el inicio del programa. Hasta el momento "la Sole" no se ha pronunciado sobre la denuncia a Jey Mammón, a quien se la ha visto muy cercana en los últimos años.

Qué dijeron en La Peña tras la salida de Jey Mammón

"Voy a hablar en nombre de todos mis compañeros, de la producción, de todos los que hacemos La Peña, un programa con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que hacemos para regalarles música cada domingo", comenzó Jésica Cirio en la primera emisión de La Peña con la ausencia de Jey Mammón. Y sumó: "Es de público conocimiento todo lo que está pasando, realmente no tiene nada que ver con el espíritu ni con la esencia de La Peña. Estos hechos lamentables y tristes nos tienen a todos impactados".

Georgina Barbarossa no habló al respecto en esa ocasión pero sí lo hizo en su ciclo, A la Barbarossa, donde se explayó al respecto: "Estoy muy angustiada. Estoy triste. Me cuesta mucho comenzar el programa porque tengo un problema muy grande porque lo quiero mucho a Jey. Lo único que espero es que se haga Justicia. Pero, con los chicos no. Que se haga Justicia, solo queda esperar".