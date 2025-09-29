Nuevo comunicado de Daniela Celis sobre la salud de Thiago: "Recién salgo de verlo"

Daniela Celis y un nuevo último momento sobre la salud de Thiago Medina.

Daniela Celis compartió un video en donde habló sobre la salud de Thiago Medina. Adjuntando el parte médico del día 29 de septiembre de 2025, la expareja del joven internado en Moreno fue contundente. "Hola, recién salgo de verlo", comenzó diciendo.

"Hola, recién salgo de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias, gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos. Pero la fe, las esperanzas, las oraciones que no pueden faltar", aseguró Daniela Celis, dejando clara la evolución de Thiago Medina.

Por su parte, y de acuerdo a lo manifestado por Daniela Celis, tomó fuerzas para preguntar por sus hijas. "Solamente escucha y reacciona, nada más. Quería compartir esto con ustedes. Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas. 'Las nenas, y las nenas, y las nenas", cerró la expareja de Thiago Medina.

Daniela Celis y un nuevo último momento sobre la salud de Thiago Medina.

Alertan que Thiago Medina será operado nuevamente: "Tiene el corazón joven"

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la localidad bonaerense de Moreno. Y en las últimas horas se conoció una nueva información sobre su salud, que podría estar vinculada a una posible nueva operación.

Fue el periodista Fede Flowers quien, en su cuenta de X (ex Twitter) manifestó: "Sobre el estado de salud de Thiago Medina: quieren y necesitan operarlo nuevamente pero tienen que estabilizarlo. Los reflejos que tuvo fueron por la baja de sedación para sacarle el tubo, la ventaja con la que corre me dicen los médicos es que tiene el corazón joven pero tiene que ir a quirófano nuevamente".