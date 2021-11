Novaresio atacó a Cristina Kirchner y Jorge Asís lo humilló: "Te lo dije"

Jorge Asís le paró el carro a Luis Novaresio luego de que hiciera un comentario sobre la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. El incómodo momento que se vivió en la pantalla de A24.

Jorge Asís volvió a dar que hablar en la TV argentina. En la noche del pasado miércoles, el analista político se refirió a cómo llevan hoy la relación Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tras escucharlo atentamente, Luis Novaresio se mostró entusiasmado con la idea de que ambos rompan el vínculo. Sin embargo, "El Turco" lo frenó en seco y lo humilló en pleno programa.

"Con esta información que vos traés más el diagnóstico que hacés, ¿podemos decir que el vínculo de Alberto y Cristina está quebrado?", le preguntó Novaresio a Asís. El periodista lo observó y le marcó: "No, no". Luego, y con insistencia, el conductor le volvió a preguntar: "¿No está quebrado?". "No... Alberto se equivocó muchísimo desde Vicentín para acá. Prácticamente los suyo fue un juego del error y de la equivocación, pero tonto no es. Él sabe que no se puede pelear con la Doctora".

"Y la Doctora tampoco quiere mayor beligerancia... aparte, los dos tienen ferretería para anular al otro. Vos hablás con gente de la Doctora que te dice que sabían que iban a perder. Ella decía: 'Van a perder (en las elecciones). Y perdieron...", añadió "El Turco" Asís. En tanto, señaló que tras las elecciones 2021, no está en juego la gobernabilidad del Oficialismo: "Lo que todos esperaban, que esperaban un acabose, no pasó nada... Yo te dije que no iba a pasar nada. Hubo una tergiversación de lo que ocurrió. La remontada en la provincia de Buenos Aires devolvió un poco de ánimo".

Jorge Asís, analista político, visitó a Luis Novaresio en A24.

En tanto, el analista político advirtió que en tanto en el Oficialismo como en el macrismo hay internas: "Como evaluación, hay dos tipos en contradicción y con confrontación, pero que no se pueden separar ni divorciar como también pasa en Juntos, que hay una división interna, la receta es debilitar sin destruir. Es decir, te debilito, te quito influencias, pero no te destruyo". Y reflexionó: "Hoy Argentina es eso... si hoy hay un solo un argentino en la Tierra se pasa por una sierra por la mitad. Hoy, todo se divide por dos en política".

El pedido de Jorge Asís a los medios y la sociedad argentina sobre la crítica desmedida al país

Jorge Asís pidió que tanto los medios de comunicación como la sociedad argentina no haga críticas desmedidas contra el país. "¡Pará! Argentina no es un país que está en la indigencia y que es lo peor que hay. Ahí hay todo una subestimación muy grande que el argentino tiene sobre sí mismo y sobre sus posibilidades", manifestó de manera enérgica el periodista.

En qué situación se encuentra Mauricio Macri según Jorge Asís

Consciente de que Mauricio Macri tiene internas con Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Asís señaló que el ex presidente de la Nación se encuentra en una situación complicada, ya que su imagen es negativa en el sector empresarial: "Macri hoy tiene el problema de Rodríguez Larreta, a quien prefiere el establecimiento. Macri tiene un poco más de hinchada entre las señoras indignadas de mi barrio..., pero él tiene un problema con el establecimiento". Y resaltó: "Pese a un apoyo mediático que puede tener, tiene que trabajar la tecla de los capitalistas que creyeron en él y hoy se sienten defraudados y desencantados".

Héctor Magnetto, Director Ejecutivo del Grupo Clarín y ultraopositor al kirchnerismo.

Jorge Asís advirtió sobre el poder que tienen los medios en la Argentina

Ante la mirada de Luis Novaresio, Jorge Asís resaltó los medios de comunicación en la Argentina cuentan con muchísima influencia en la sociedad, pese a que muchos lo subestiman: "Los periodistas tienen que asumir la importancia que tienen. Los periodistas y los medios tienen que asumir que a veces son mucho más importantes que los políticos, cuando los políticos lo que más quieren estar en el lugar de los periodistas y cerca del los medios que se manejan. Esto de decir 'creen que la culpa es de los medios'... nadie piensa que los medios tienen la culpa, pero los medios tienen que asumir el poder que tienen".

Asimismo, "El Turco" dejó en claro que el Director Ejecutivo del Grupo Clarín Héctor Magnetto "es un hombre de poder". Y agregó: "Si hay algo que la Doctora hubiera querido es una cumbre y sentarse con Magnetto. Según mi información, probablemente mala, lo intentaron. Y no creo que sea posible. Pueden llegar a unas segundas o terceras líneas". Y subrayó que hay que debatir sobre el rol que tienen los medios en el país: "Lo que yo no quiero es caer en un lugar común de 'los periodistas tenemos la culpa'. Yo no creo que los periodistas tenemos la culpa. No podés tomar la reacción emocional equivocada de un tipo que no entiende de medios. Hay que tomar consciencia del valor que tienen los medios y del poder concreto y real que tienen los medios de comunicación. Si no entendemos esto, es muy difícil hablar de política en Argentina".