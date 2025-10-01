EN VIVO
No va más: una figura de América anunció llorando en vivo que se va del canal

Josefina Pouso confirmó al aire su despedida de A la tarde, visiblemente emocionada, y reveló cuál será su nuevo desafío televisivo.

01 de octubre, 2025 | 16.38

Josefina Pouso sorprendió este martes 30 de septiembre con una doble noticia que dejó a todos sus compañeros de A la tarde (América TV) conmovidos. Primero, al mostrar un drástico cambio de look: dejó atrás su clásico cabello castaño para pasar a lucir un rapado rubio platinado. Y luego, al confirmar entre lágrimas que dejará el programa para sumarse a otro ciclo de la televisión.

En vivo y al borde del llanto, confirmó su salida de A la tarde: “Me voy. Me toca irme. Me toca hacer un cambio, me voy a Los profesionales de siempre”. De esa manera, reveló que se sumará al programa conducido por Flor de la V, donde reemplazará a Estefi Berardi.

Josefina Pouso anunció su salida de América TV.

“Este lugar me parece hermoso, son un equipo maravilloso; todos los compañeros de América y Jotax. Trabajo hace más de 20 años en América. Este cambio me va a hacer salir de mi zona de confort para potenciarme”, expresó conmovida. Antes de despedirse, agradeció el cariño de sus colegas y del público: “Estoy contenta y triste a la vez por este cambio. Dejo amigos acá”. Con esas palabras, Pouso cerró una etapa de más de dos décadas en la señal para dar inicio a un nuevo desafío profesional.

Las palabras de Josefina Pouso sobre su gran cambio de look 

Horas antes de anunciar su salida de A la tarde, Josefina Pouso compartió en redes sociales su flamante look: un rapado rubio que marca una etapa de renovación personal y profesional. “Así que aquí estoy, siendo La Pouso más que nunca…”, escribió la periodista, dejando en claro que el cambio de imagen simboliza también su nueva etapa en la televisión.

Josefina Pouso mostró su drástico cambio de look.

