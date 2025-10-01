No va más: una figura de América anunció llorando en vivo que se va del canal

Josefina Pouso sorprendió este martes 30 de septiembre con una doble noticia que dejó a todos sus compañeros de A la tarde (América TV) conmovidos. Primero, al mostrar un drástico cambio de look: dejó atrás su clásico cabello castaño para pasar a lucir un rapado rubio platinado. Y luego, al confirmar entre lágrimas que dejará el programa para sumarse a otro ciclo de la televisión.
En vivo y al borde del llanto, confirmó su salida de A la tarde: “Me voy. Me toca irme. Me toca hacer un cambio, me voy a Los profesionales de siempre”. De esa manera, reveló que se sumará al programa conducido por Flor de la V, donde reemplazará a Estefi Berardi.
“Este lugar me parece hermoso, son un equipo maravilloso; todos los compañeros de América y Jotax. Trabajo hace más de 20 años en América. Este cambio me va a hacer salir de mi zona de confort para potenciarme”, expresó conmovida. Antes de despedirse, agradeció el cariño de sus colegas y del público: “Estoy contenta y triste a la vez por este cambio. Dejo amigos acá”. Con esas palabras, Pouso cerró una etapa de más de dos décadas en la señal para dar inicio a un nuevo desafío profesional.
Las palabras de Josefina Pouso sobre su gran cambio de look
Horas antes de anunciar su salida de A la tarde, Josefina Pouso compartió en redes sociales su flamante look: un rapado rubio que marca una etapa de renovación personal y profesional. “Así que aquí estoy, siendo La Pouso más que nunca…”, escribió la periodista, dejando en claro que el cambio de imagen simboliza también su nueva etapa en la televisión.