Josefina Pouso rompió el silencio tras su cita con Jorge Rial

Jorge Rial fue visto en una cena romántica en Madrid junto a Josefina Pouso: la foto que lo prueba.

Jorge Rial fue visto junto a la modelo y periodista Josefina Pouso en una cena romántica en Madrid. Esta es la tercera vez que los encontraron en una salida: primero asistieron a un evento en el Hipódromo de Palermo y luego tomando algo a la salida de un hotel de la misma zona. Ahora, la propia protagonista tomó la iniciativa y aclaró la situación.

A pesar de que intentaron huir de las cámaras, una amiga de Yanina Latorre logró fotografiarlos y la imagen se volvió viral en las redes sociales. Según Rial y Josefina, no estaban solos sino que fueron a cenar junto a otra persona más. Sin embargo, la amiga de Latorre asegura que estaban solos y que se fueron corriendo apenas notaron que los había fotografiado.

“Jorge Rial estuvo cenando hasta recién con Josefina Pouso en La Máquina, un bar de Madrid. Me llegó esta foto, que igual ya está por todos lados en las redes sociales”, contó Ángel de Brito en LAM (América). Y agregó que según Josefina, “en la foto falta otra persona más”. “’Éramos tres’, me dice. Pouso nos miente descaradamente y nos acusa de cortar la foto”, explicó De Brito.

La palabra de Josefina Pouso

“Cuento lo que ella nos dice: ‘Vimos a la amiga de Yanina sacando la foto. No hay más que eso.’”, detalló De Brito. “¿Por qué se fueron si eran tres? ¿Por qué no se quedaron? Preguntale. No había una tercera persona. Además, si estás comiendo y está todo bárbaro, no te vas del restaurante cuando la amiga de Yanina te saca la foto. Entonces lo que me dijo mi amiga es verdad, vieron que le sacaron la foto y se fueron por eso”, opinó Yanina.

Tanto Josefina como Rial están recién separados. A mediados de marzo de 2022, el conductor se separó de Romina Pereiro, con quien se había casado apenas algunos meses atrás. Por su parte, la panelista se separó de su expareja y padre de sus dos hijas hace nueve meses y se dice que mantienen un vínculo cordial al día de hoy.

La palabra de Romina Pereiro sobre su separación con Jorge Rial

Tanto el conductor de Argenzuela como la nutricionista se mantuvieron alejados de la prensa durante su separación. Meses después, Pereiro rompió el silencio. “Estoy mejor, por suerte bien. Me costó mucho todo lo mediático, me cuesta siempre. Sé todo lo que se genera, entiendo el trabajo de todos; pero me costó un montón”, explicó.

En este sentido, destacó que algo que la ayudó “a salir del momento de la crisis” fue la compañía de sus amigos y familiares. “Me costó la repercusión. Al principio de la relación también era lo que más me costaba. La paso mal, la paso como el culo, básicamente. Cuando se habla de lo personal, me desarma”, confesó.