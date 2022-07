No se guardó nada: el picante descargo de Georgina Barbarossa tras el engaño a Pepe Cibrián

Georgina rompió el silencio y fue muy picante al hablar del engaño que sufrió Pepe Cibrián. Ella se había distanciado de su amigo luego de advertirle eventuales peligros vinculados a su matrimonio con Nahuel Lodi.

Georgina Barbarossa decidió romper el silencio y hablar sobre el engaño que sufrió Pepe Cibrián por parte de su esposo, Nahuel Lodi. La conductora de Telefe está distanciada de su amigo tras haber expresado sus miedos por el casamiento del director teatral y su (ahora) expareja. Lejos de esconderse, ella no se guardó nada y fue contundente al expresar su opinión.

"Lamento que sufra. Para mí es asunto terminado, ya está, ya pasó. Seguirá enojado, no sé. Yo creo que uno vuelve de cosas peores, así que no sé. No creo que sea un caso cerrado", lanzó Georgina Barbarossa, en diálogo con LAM. A su vez, la líder de A la Barbarossa recalcó que está focalizada en su familia y ya no piensa en su pelea con Cibrián: "Yo pasé un mes de tanta alegría y, este fin de semana, no estuve pendiente de las cámaras, programas ni de los tuits. Nada va a empañar la alegría que tengo en este momento de tener a mi Juanito casado".

El notero de LAM siguió insistiendo para que Georgina hable un poco más sobre un asunto que, por propiedad transitiva, le toca de cerca: "¿Qué pensas de esa persona que se casa con él y de pronto aparecen estas imágenes?". Sin embargo, y pese a que se explayó demasiado, Barbarossa dio por finalizado su descargo: "Qué se yo, ¡qué me importa! Yo sé que ustedes quieren la nota, pero para mí es asunto terminado".

Georgina Barbarossa aún no volvió a hablar con Pepe Cibrián

"¿Intentaste hablar con Pepe?", le consultó el notero de LAM a Georgina Barbarossa, quien contestó de forma contundente: "No, estoy bloqueada. En algún momento hablaremos. No soy como las madres que dicen: '¿Viste? Te dije, te dije'. No". Pasadas las 17 horas del día miércoles 27/7, aún no hubo un cónclave entre ambos artistas, quienes se encuentran distanciados a raíz de un matrimonio que terminó con un engaño inesperado.

El fatal audio de Pepe Cibrián a su esposo: "No hay caso"

Pepe Cibrián se enteró por la televisión que Nahuel Lodi se besó con otro hombre en su despedida de soltero, un hecho que el artista calificó de traición y devino en una crisis matrimonial que terminará en divorcio. El escándalo crece ante la filtración del audio de Cibrián con su primera reacción al video que incriminó a su esposo.

Intrusos (América TV), el magazine que publicó el video de Nahuel Lodi a los besos con otro hombre, reveló las actualizaciones de la crisis matrimonial que atraviesan Pepe Cibrián y su esposo con una preocupante noticia. "Nahuel está atrincherado en la casa de Pilar que compartían", expresó la panelista Maite Peñoñori.

Con las actualizaciones del escándalo la conductora anunció el audio de Pepe Cibrián los segundos posteriores a la filtración del video que expuso a Lodi. "Cuando vuelva de Córdoba voy a separarme. No por esto, sino porque no hay caso Nahuel: no es bueno ni malo, es otro mundo. Yo estoy destruido, muy caido. Es mucho pegarme", se le escucha decir al referente del teatro musical, destrozado por la traición de su amado.