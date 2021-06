"No está respetando la ley": Lorena Maciel acorraló al juez de Mar del Plata Alfredo López

La periodista de TN Lorena Maciel tuvo un intenso cruce con el juez de Mar del Plata Alfredo López en medio de un móvil por la ley de Interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por el Congreso. Acorralado por la conductora, el juez lanzó ataques personales y protagonizó un cruce que se viralizó rápidamente en Twitter.

Tras haber ordenado que no se aplique la ley de IVE al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por un ciudadano marplatense que remarcó la "vulneración de los derechos del niño por nacer", el juez Alfredo López fue consultado por la periodista Lorena Maciel para que esclarezca la situación dado que se trata de un derecho ganado en el Congreso Nacional. "Yo como juez no me guio por mi subjetividad ni mis opiniones", señaló Alfredo López marcando el terreno a Maciel, quien no se achicó y le retrucó, cordial pero tajante: "Yo tampoco. Le cuento la ley que se aprobó el 29 de diciembre. Usted considera que esa ley no es legal lo que establece". Tratando de desvirtuar el cruce, López exclamó: "Considero que hay verosimilitud del derecho y peligro en la demora para responder...".

Sin darle tiempo a que cierre la confusa idea, Lorena Maciel volvió a presionar al juez para conseguir una respuesta sincera: "No me está contestando doctor. La ley que se aprobó por mayoría de votos el 29 de diciembre para usted, ¿es legal?".

"La ley no es legal si se dicta la inconstitucionalidad al momento de la sentencia. Momentáneamente tiene una medida cautelar, de manera tal que hoy está suspendida la aplicación de la ley del aborto por una medida federal. Mire, si usted tiene una opinión formada y está representando a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta...", arremetió López, en un intento de chicanear a la comunicadora, que rápidamente le contestó: "Yo no represento a ningún ministro. Yo soy periodista. Represento lo que votó el Congreso".

"Pensé que representaba al periodismo independiente", replicó con ironía el juez, quedando nuevamente en ridículo con la respuesta de Maciel: "El periodismo independiente lo que hace es transmitir la legalidad de un hecho, justamente".

Agotando los cartuchos, el invitado al móvil procedió a calificar a la conductora como "una de las feministas verdes", logrando una implacable ponencia que lo dejó sin palabras. "Yo no soy ni feminista verde ni celeste. Yo soy periodista y tengo mi postura respecto a la interrupción voluntaria del embarazo (...) No está representando una ley. No está respetando la ley del Congreso", señaló Maciel.

"Usted me está agrediendo gratuitamente porque si hace una entrevista tiene que escuchar al entrevistado y no dar opinión, porque si no no está haciendo periodismo sino militancia", alcanzó a decir López, sin argumentos sólidos para seguir con el cruce que lo dejó abatido. Finalmente, la comunicación concluyó para aliviar la tensión.