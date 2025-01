"¿No entendiste?": Georgina Barbarossa le cantó las 40 al libertario Mariano Pérez y acorraló a Milei

Georgina Barbarossa acorraló a Mariano Pérez en Telefe.

Georgina Barbarossa es una de las personalidades más reconocidas de la televisión y el espectáculo en Argentina y en la actualidad, se encuentra al frente del programa A La Barbarossa por Telefe. Allí convocó al influencer libertario Mariano Pérez y, en medio de la charla, lanzó una crítica hacia Javier Milei y lo expuso con una serie de comentarios que despertaron todo tipo de reacciones en las redes sociales.

En la jornada del lunes 27 de enero, Georgina Barbarossa invitó al influencer libertario Mariano Pérez tras el polémico discurso de Javier Milei en Davos. En un momento de la entrevista, el joven quiso agradecer por la "buena voluntad" del panel de "entender" lo que él estaba diciendo y la conductora lo frenó en seco.

"Todos tenemos la voluntad de entender, hijo. Yo te voy a explicar: siempre tengo buena voluntad porque siempre y hasta el día que me muera voy a estar a favor de la democracia ¿sabés? Y me parece que generalizar no está bien", indicó Georgina. Inmediatamente, Mariano Pérez se mostró molesto y aclaró que "nadie generalizó".

"Escuchame, te voy a contar un cuentito", lo interrumpió Georgina para continuar con su relato. "El presidente Carlos María de Alvear se enamoró de una cantante de ópera que era Regina Pacini muy muy famosa. Ella tuvo que dejar su carrera, su profesión, que era su pasión, porque en ese momento todas las artistas eran putas ¿entendés?", señaló refiriéndose al prejuicio social sobre las minorías en el marco de lo que dijo Milei en Davos sobre las parejas homosexuales.

"¿Qué tiene que ver?", preguntó desorientado Mariano Pérez, quien no pudo retener ni una palabra de lo expuesto por la conductora. "¿No entendiste el cuentito?", le preguntó ella con un tono irónico. En las redes sociales, se despertaron todo tipo de reacciones tras el episodio ocurrido al aire.

La peor cara del ajuste a jubilados: el testimonio que hizo quebrar en llanto a Nancy Pazos y Georgina Barbarossa

El ajuste de Javier Milei a los jubilados se ve en hombres y mujeres de carne y hueso a quienes les cuesta cada vez más comprar lo que necesitan para su subsistencia. Es el caso de una jubilada que fue entrevistada en las últimas horas en la televisión contando que, ante el aumento de los medicamentos básicos para su hijo, no llega a cargar la tarjeta SUBE ni comprar sus propios medicamentos. El testimonio terminó por quebrar a las conductoras de ese momento, Nancy Pazos y Georgina Barbarossa.

"Pienso que es una cosa inhumana. Yo compré un remedio hace 30 días y me cobraron 5.000 pesos, y fui ayer y me cobraron 20.000 pesos la misma cajita de 30 comprimidos", dijo la señora mayor, entrevistada en Telefe por la periodista Anita Rodríguez Correa durante la mañana del jueves, en el contexto del inminente veto de Milei a la nueva ley de Movilidad Jubilatoria sancionada la semana pasada en el Congreso.

"Me quedé sin dinero y no pude cargar la SUBE. El colectivero me dejó pasar gratis. Tuvo un gesto de humanidad que no tuvo el Presidente", continuó la jubilada. Al escuchar el testimonio, tanto Nancy Pazos como Georgina Barbarossa comenzaron a mostrarse visiblemente conmovidas, en el caso de Barbarossa, incluso al punto de comenzar a secarse las lágrimas con un pañuelo.

La mujer, entrevistada en un móvil que se dirigió a la Plaza Houssay de CABA, afirmó: "No vamos a poder retirar los medicamentos de la farmacia. Suerte que este buen hombre (por el colectivero) me dejó pasar. El señor Presidente no tiene humanidad. No le importa nada de la gente ni de los pobres viejos como nosotros, que estamos a los saltos con el dinero". Y, en ese sentido, manifestó que los remedios que compró eran para su hijo discapacitado, mientras que los suyos propios ni siquiera los va a poder adquirir: "Mis medicamentos no los voy a poder comprar, porque son unos cuantos de todo lo que tengo: osteoporosis, mala digestión...", cerró.