El youtuber libertario que corrió en Lezama se defendió con insultos: "Degenerados y retrasados mentales"

Marco Palazzo se sumó a los dichos de Milei en Davos sobre la comunidad LGBT.

El youtuber libertario Marco Palazzo, quien se tuvo que escapar del Parque Lezama por los repudios mientras se desarrollaba la asamblea antifascista LGBTIQ+, confirmó que había atacado a la comunidad LGBT antes de la actividad. Además, respaldó los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, cuando vinculó a la homosexualidad con la pedofilia, palabras repudiadas por gran parte del espectro político.

En la entrevista que dio a Radio Con Vos, el periodista Alejandro Bercovich le preguntó a Palazzo si él había dicho que los homosexuales eran "degenerados y retrasados mentales". En ambos casos aseguró haberlo declarado: respecto a su afirmación de que son "degenerados", contó que lo hizo en "una entrevista" que le hizo "Laca Stream"; sobre si considera que son "retrasados mentales", respondió que se refería a, por ejemplo, "los que llevan niños a las manifestaciones".

"No tengo ningún problema con los gays, trans o queer, ellos tienen un problema conmigo y vienen a agredirme", opinó Palazzo en la nota, antes de asegurar que en la supuesta "cobertura" que estaba haciendo en Parque Lezama hizo "preguntas muy calmas, con un tono muy de empatía con ellos". "Ellos de la nada vienen y me dicen 'vos sos sionista, vos sos libertario, no tenés que estar acá'".

El youtuber dijo haber sido víctima de un "intento de homicidio" y contó: "Me pegaron de atrás, en la oreja, en la nuca. No me puedo poner el casco de la moto porque me arde mucho la oreja".

Palazzo respaldó los repudiables dichos de Milei

La semana pasada, Milei fue noticia mundial por su ataque a la comunidad LGBT durante su discurso en Davos. "Fue noticia en todo el mundo el caso de dos americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a cien años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de dos años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos", esbozó.

En el Foro de Davos, Milei atacó a la comunidad LGBT.

Para defenderlo, Palazzo apuntó contra "el wokismo" y citó al "intelectual de derecha Agustín Laje", presidente de la Fundación Faro y muy cercano a Milei. "El wokismo esconde en un ala muy radical la pedofilia", dijo, y agregó: "En ningún momento dije que todos los homosexuales son pedófilos".