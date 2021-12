Nicole Neumann habló de su pareja violenta: "Hubo golpes"

Nicole Neumann contó su relación con una pareja violenta a los 18 años.

Nicole Neumann es una de las personalidades más famosas de la Argentina y su vida está expuesta desde que tuvo 12 años. Sin embargo, la modelo también dejó algunos momentos fuera de la escena pública, entre ellos una violenta relación que tuvo a los 18 años con un golpeador y abusador.

Neumann triunfó como modelo desde muy joven y a los 18 ya vivía en París, lejos de su familia, y con mucho trabajo en su rubro. Sola y sin afectos cercanos, Nicole conoció a un hombre que ejerció violencia de género contra ella, tanto física como psicológica.

"Tenía 18 años y me había instalado en París, por trabajo. Estaba de novia con un hombre diez años mayor. Un tipo que tenía lapsus agresivos. Sí, fui víctima de violencia psicológica y física", contó la modelo en una entevista con Teleshow.

Neumann recordó que pese a la situación de violencia, ella estaba seguía "enamoradísima" de él e intentaba darle justificación a las agresiones. "Creía que él se comportaba así por todo lo que había pasado en su vida, por sus traumas... Lo justificaba ciegamente", señaló.

La modelo argentina afirmó que debió pedir ayuda profesional para reponerse y terminar con la relación violenta. "'Nicole, por lo general, las personas de este tipo suelen ser iguales con el resto de la familia', me dijo. No quiero esto para mí y mucho menos para mis hijos", rememoró sus pensamientos de ese entonces.

Al igual que sucede en muchos entornos de violencia de género, Nicole puntualizó cómo buscaba formas de cubrir la violencia de su pareja con argumentos ya conocidos para que su entorno no actuara: "Que me había llevado por delante la alacena de casa o me había lastimado paseando al perro, no sé....”.

Según su relato, Nicole Neumann indicó que recibía “cachetazos y golpes en la cara” de parte del agresor. “Pero creo que lo peor que viví fue una revoleada de un control remoto que me dio en la garganta y me cortó por un ratito la respiración”, aseguró.

Y agregó: "Moría de amor... Qué irónico, ¿no? ´Esto no es sano´, me repetía a mí misma. Quiero un hombre que me cuide, que me proteja. Con todo el dolor y el valor del mundo que debía juntar, lo solté. Me llevó meses olvidarlo”.

En medio de esa situación, Neumann conoció a su padre y eso también la ayudo a salir de la situación de violencia. "En Europa le escribí a papá y vino a conocerme. Su abrazo fue salvador y sanador. Un clic. Me abrió la cabeza. Me dio valor en ese proceso para decidir mi libertad”, cerró.

Vale recordar que si está