Nelson Castro destrozó a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna: "Psicópata"

Nelson Castro y un durísimo cruce a Aníbal Lotocki en vivo. Qué dijo el periodista tras la muerte de Silvina Luna.

Nelson Castro es noticia por sus palabras contra Aníbal Lotocki. Tras la muerte de Silvina Luna, el periodista de El Trece contó cómo fueron las últimas horas de la actriz antes de su fallecimiento y tuvo duras palabras hacia Aníbal Lotocki, médico que operó a la rosarina en 2010 y que fue condenado (sin sentencia firme) a 4 años de prisión por mala praxis.

“Era un cuadro muy complicado porque la obligaba a estar inmunodeprimida, por eso estaba con estas infecciones complicadas de las que no podía recuperarse. Fue todo un calvario, no solo estos tres meses. Porque junto con esto estaban los dolores intensos y eso es psicológicamente destructivo para cualquier persona”, comenzó diciendo Nelson Castro.

Antes de referirse a Lotocki, el periodista añadió: "Ya no había ningún tipo de respuesta a ningún tipo de tratamiento, y había un deterioro que abarbarcaba lo neurológico que hacía que no tuviera sentido tenerla con respirador. De hecho, se lo retiraron y falleció casi de inmediato. Ella sufría un sindrome de Asia, un cuadro autoinflamatorio que genera que las defensas del organismo actuaran contra productos extraños en sus tejidos. Por lo tanto destruía los cuerpos extraños y su tejido. Eso no tenía cura. La única cura era anular el sistema inmune, lo que le quitaba posibilidad de defenderse de cualquier bacteria y había una secesión de infecciones”.

“Lotocki es un psicópata que no tiene culpa y sigue cometiendo sus acciones. No tiene cura ni solución”, cerró Nelson Castro, con duras palabras hacia el cirujano. Los restos de Silvina Luna serán despedidos el 1 de septiembre en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita y no habrá velorio.

El desgarrador video que publicó Silvina Luna antes de morir

Silvina Luna es llorada por el mundo del espectáculo y la sociedad en general. Su muerte temprana y su lucha contra una insuficiencia renal que terminó con su vida causaron impacto y dolor profundo. Es por eso que su último video publicado en redes sociales, ya estando internada en el hospital Italiano, duele aún más.

"Hola, amigos. Miren donde estoy, en la sala de diálisis del hospital italiano. Desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana me voy a casa", manifestó Silvina Luna en el comienzo de este video que fue el último compartido por la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Mostrándose contenta por avanzar en un camino que finalmente se terminó este 31 de agosto, Silvina Luna dijo: "Salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos. Los estoy probando ahora. Los tengo que probar acá internada, para ver si los tolero. Si está todo bien. Por ahora viene todo perfecto".