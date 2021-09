Nazarena Vélez reveló la premonición que tuvo su exmarido: “Me dijo que Barbie se iba a enamorar de Lucas”

Nazarena Vélez contó que su exmarido, Fabian Rodríguez, predijo que Barbie Vélez se iba a casar consu hijo, Lucas Rodríguez.

Nazarena Vélez habló públicamente sobre una profunda conversación que había tenido años atrás con su exesposo Fabián Rodríguez, quien se quitó la vida el 24 de marzo de 2014. Fabián vio el futuro: le dijo a Nazarena que su hija Barbie Vélez iba a terminar enamorándose de Lucas, quien a su vez es hijo de Fabián con otro matrimonio.

La semana pasada, Barbie se casó con Lucas, después de un tiempo de estar cuatro años en pareja. Durante una entrevista en el programa de América TV, Secretos verdaderos, le preguntaron a Nazarena cuándo se dio cuenta de que pasaba algo entre su hija y Lucas. “La verdad es que el que lo vio desde el primer momento fue Fabi”, comenzó ella.

“Fabi siempre supo que esto iba a terminar así. Siempre me decía: ‘Vas a ver que Barbie se va a enamorar de Luqui porque Luqui desde el primer momento flasheó con Barbie”, prosiguió la modelo. “Y él era el que estaba convencido de que éste iba a ser el final. Y hoy, con el diario del lunes, digo: ‘Cuánta razón tenía este hombre, por favor’”.

“Siempre supe que iba a ser una gran historia de amor, desde el comienzo lo supe, porque ellos lucharon mucho para no estar juntos por el qué dirán, por el hermanito que tienen juntos, Thiago. Ellos priorizan mucho a Thiago, lo priorizan tremendamente. Yo creo que por momentos flashean que son los padres”, finalizó Vélez.

“Me llena de orgullo y de felicidad. No paro de llorar. Fundamentalmente, verla a mi hija feliz me desborda el corazón. Yo no creo que uno tenga que casarse para sentirse realizado, pero yo, como mamá, la veo tan feliz y enamorada que me da muchísimo orgullo que lo pueda vivir así, como en un cuento”, dijo Nazarena, entre lágrimas.

El casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez festejó su casamiento en una estancia ubicada en Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires. Fue una ceremonia bastante íntima, con no más de cien invitados. Sobre la decisión de festejarla ahí, contó en Secretos verdaderos: “Lo decidimos en conjunto. Le consultamos, por supuesto, tanto a mi mamá como a la mamá de Lucas, y también a mi papá. Elegimos Maschwitz porque queríamos un salón, pero también priorizar el aire libre, sobre todo porque por la pandemia”.

Nazarena explicó que el lugar lo eligieron principalmente por el coronavirus, para poder estar al aire libre. “Fue una decisión en conjunto con la gente del lugar. La intención es cuidarnos entre todos. Me parece que hay que ser responsable en este momento”, reflexionó. “Por suerte, el día nos acompañó y estuvo hermoso”, añadió Barbie.