Natalia Pastorutti contó lo que nadie sabía de La Sole: "La gente no lo comprende"

Nati Pastorutti reveló la drástica decisión artística que tuvo que tomar por su vínculo con la Sole. El lado desconocido de la relación de las hermanas que salió a la luz.

Soledad Pastorutti cautivó al mundo de la música con tan solo 15 años en el escenario de Cosquín. Sin embargo, luego de un par de años, se supo que ella no era la única talentosa de la familia, cuando su hermana Natalia comenzó a cantar con ella. Las Pastorutti siempre fueron muy unidas, pero no fue hasta anoche que salió a la luz algo sobre su relación.

Nati estuvo invitada en Noche al Dente, el programa conducido por Fernando Dente, y reveló porque dejó de cantar con La Sole. “¿Te quedaba cómodo el lugar de acompañar a Soledad?”, le planteó el conductor. A lo que la cantante explicó: “A veces la gente no comprendía cómo era. Siempre cuento la historia: mi papá era mecánico, mi mamá ama de casa, y nosotras dos, las dos hermanitas que siempre hacíamos juntas todo. Y bueno, después se dio la oportunidad de cantar, de subir al escenario del festival de Cosquín y Sole hacerse conocida".

"Creo que funcionábamos como familia así. Y cada uno ocupaba el lugar que más cómodo le quedaba, el que sentía que podía hacerlo mejor", continuó Nati y agregó: "Y yo siempre lo disfruté y siempre dije que fui una agradecida de poder acompañar a mi hermana”.

Luego, repasó cómo fueron los tiempos en los que compartieron escenario. “Fueron veintipico de años que la acompañé, cada fin de semana y recorrer el país. La Argentina es enorme, uno no lo puede descubrir porque hay tantos pueblos, tantas ciudades, la gente es tan distinta, inclusive en mi propia provincia: los de Santa Fe del sur son distintos a los del norte. Hay costumbres, comidas distintas... Y siempre fui una agradecida de eso. Por eso explico desde ese lugar mi postura”, insistió.

“Hay una postura social del exitismo, acerca de quién va primero, quien va segundo, quien toma el centro. Y hay muchas veces que no todo el mundo quiere ser todo el tiempo el del cumpleaños, el de la fiesta de 15", le planteó Dente y le dio el pie a Nati para contar el fin del dúo: “Claro, tal cual. Porque tenemos personalidades distintas, gustos distintos. Una de las cosas que más me propuse, sobre todo después de ser mamá, es de disfrutar todo lo que estoy haciendo. Y por eso es que me animé a hacer mi carrera como solista”.

“Uno se va poniendo más grande y sentí que hay que disfrutar, hacer lo que a uno le gusta. Porque las oportunidades en la vida no se dan siempre, algo que siempre decía mi papá. Quería hacer lo que me más gustaba, en lo que me sienta cómoda, y no sufrir. Y a veces, estar todo el tiempo expuesto, no es fácil", añadió la menor de las Pastorutti, y cerró: "La gente a veces no lo comprende porque ve lo lindo de todo, pero detrás siempre hay mucho sacrificio, mucho trabajo. Y a veces eso es muy difícil”.

Quién es el marido de Natalia Pastorutti

Natalia Pastorutti está junto a su marido Andrés Marini desde hace 27 años. Tenían tan solo 13 años cuando se conocieron en la escuela de Arequito y, luego de varias idas y vueltas, hace nueve años pasaron por el altar. La celebración de ese amor fue otros de los temas que abordó en la entrevista con Dente, en donde contó que la fiesta "se descontroló" cuando Antonia, la hija mayor de La Sole, se tiró a la pileta. Segundo más tarde, el resto de los invitados hicieron lo mismo.

Natalia y Andrés sellaron su vínculo al rubricar el lazo en el registro civil. De hecho, tras esa enorme decisión, llegó al mundo Pascual, su primogénito, de ocho años, y luego Salvador, que tiene dos años. La cantante no pierde oportunidad de dedicarle tiernas palabras a su familia en su cuenta de Instagram.