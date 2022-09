La fuerte confesión de Soledad Pastorutti sobre sus hijas: "Un desastre"

La reconocida cantante abrió su corazón sobre la fusión entre el trabajo y la maternidad de sus hijas, Antonia y Regina.

Soledad "La Sole" Pastorutti abrió su corazón y habló a fondo de la relación con sus hijas. La reconocida cantante habló de las prioridades dentro de su vida y reveló que siente que Antonia y Regina, producto de su relación con Jeremías Audoglio, "le van a recriminar en un futuro" por dedicarle mucho tiempo al trabajo.

En una reciente entrevista que brindó con Teleshow, la intérprete de Brindis confesó cómo fusiona su trabajo con la crianza de sus dos hijas. En este marco, Pastorutti aseguró que, muchas veces suele estar muy pendiente del trabajo e incluso llega a discutir con su marido por esta cuestión. "Él en ese sentido es muy inteligente: es un tipo que en casa habla poco de trabajo. Yo no lo puedo cortar", confesó.

En este marco, "La Sole" reveló el gran conflicto que siente que va a enfrentar con sus hijas en un futuro: "Esta es mi vida, mi pasión. Mis hijas algún día me van a reprochar un poco eso de estar tan pendiente de mis trabajos las 24 horas del día". Además, reconoció: "Es difícil formar una familia y además, tener una carrera artística".

Esperanzada, Pastorutti contó que "cree con los años sus hijas la van a entender" y admitió que, sinceramente, no puede despegarse del trabajo. "Parece que en este medio no es compatible una cosa con la otra (trabajar y ser mamá), que en alguna tenés que ser un desastre", sentenció.

La Sole enfrentó los rumores de maltrato en La Voz: "Es parte"

Soledad "La Sole" Pastorutti rompió el silencio y se refirió a los rumores y acusaciones de maltrato dentro de La Voz Argentina. A dos días de que finalizara el reality show de canto, la reconocida artista habló sin tapujos y aseguró que "no todos los participantes tuvieron la misma experiencia".

En diálogo con el móvil de Intrusos, la famosa cantante se refirió a las denuncias de varios exparticipantes de maltrato. Precisamente, a los dichos de Julia Ferrón, exintegrante del team Montaner que acusó a Mau y Ricky de "niños" y de recibir malos tratos por parte de ellos. "Eso siempre va a existir. Entiendo que es parte de nuestra naturaleza humana", empezó por decir La Sole al ser consultada por el periodista.

"Se que no para todos fue la misma experiencia, pero de 210 voces que escuchamos, no me enteré mucha gente que la haya pasado mal", enfatizó la reconocida cantante de folclore. "Yo hablo con los chicos y les pregunto cómo los tratan, me parece que, en general, es más positivo que negativo", continuó.

En este marco, Pastorutti quiso defender a sus colegas y habló muy bien del vínculo que mantiene con todos ellos. "Yo quiero destacar a todos mis compañeros, todos siempre han sido muy generosos conmigo", comenzó. Además, hizo especial hincapié en la cercana relación que mantiene con Lali y desmintió cualquier rumor de pelea entre ellas.

Por último, "La Sole" volvió a enfatizar sobre las acusaciones de maltrato y justificó a sus compañeros: "Cada uno tiene su impronta y un personaje a la hora de dar una devolución. Quizá hasta a algunas personas yo no les caigo bien". Por último, sentenció: "Pero la realidad es que somos una gran familia, todos nos llevamos muy bien y obviamente todos queremos ganar".