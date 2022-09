Natalia Oreiro lanzó una fuerte advertencia para Ricardo Mollo: "Se te va a armar"

La cantante lanzó una fuerte amenaza para su pareja frente a las cámaras de ¿Quién es la Máscara?.

Natalia Oreiro lanzó una fuerte amenaza hacia Ricardo Mollo frente a las cámaras de ¿Quién es la Máscara?. La conductora del ciclo se quedó pensativa luego de un comentario de Karina "La Princesita" y decidió advertir a su pareja para evitar cualquier malentendido.

La actriz lleva varios años de pareja con el músico, incluso tienen un hijo en común al que llamaron Merlín Atahualpa. Sin embargo, Oreiro se mostró muy desconfiada de su esposo en ¿Quién es la Máscara? luego de que Karina opinara que uno de los famosos disfrazados podía llegar a ser Ricardo Mollo.

Todo sucedió después de la presentación de "Saurio", un famoso disfrazado de dinosaurio que interpretó su propia versión de Contigo a la Distancia. Una vez que finalizó, "La Princesita" opinó desde su lugar de investigadora: "Estoy segura que es Ricardo Mollo. Ese vozarrón es inconfundible".

Sorprendida por esta respuesta, Oreiro entró en la duda y empezó a pensar si se trataba de su esposo o no. "No sé, no creo que no me haya contado. Mollo es muy sincero", lanzó la conductora dubitativa. Luego sentenció: "Ahora, si vos ahora me decís que no sos y al final si eras, se te va a armar dinosaurio".

Finalmente, "Saurio" se convirtió en el perdedor de la noche y le tocó quitarse la máscara y antes de conocer su identidad, Oreiro volvió a remarcar su indignación. "Estoy sospechando algo. Si llega a ser verdad vamos a tener que arreglar algunas cuentas con la producción, no sé si con usted", concluyó. Definitivamente, una vez que se levantó la máscara, apareció Ricardo Mollo debajo.

Natalia Oreiro rompió el silencio tras los rumores de enfrentamiento con Wanda Nara: "Me da mucha pena"

Natalia Oreiro rompió el silencio luego de que se corriera la versión de que está enfrentada con Wanda Nara, su compañera en ¿Quién es la máscara? "Me da mucha pena", aseguró la cantante uruguaya en diálogo con el portal de espectáculos PrimiciasYa.

Yanina Latorre sorprendió en LAM al contar que Natalia Oreiro se habría enojado con Wanda Nara por una supuesta falta de profesionalismo en ¿Quién es la máscara?, el reality que configura la nueva apuesta de Telefe para cuando termine La Voz Argentina. "Wandita llegó, grabó, se fue a Miami, volvió y ahora se va a Turquía. Hasta la semana que viene no vuelve", contó la angelita sobre el supuesto enojo que habría con la empresaria.

En un adelanto de una entrevista que realizó con PrimiciasYa, Oreiro rompió el silencio y habló de los rumores de que está molesta con Wanda Nara. "Me da mucha pena eso porque principalmente es falso. No es real y no es cierto lo que se dice", aseguró la uruguaya, contundente.

"Creo que ella no se lo merece, me parece que se habla mucho en relación de ella, de su vida, de sus cosas, y como que el mundo Wanda hay que hablar y decir cosas", agregó Natalia Oreiro. En ese sentido, la actriz insistió en que la empresaria no merece ser protagonista de estos rumores ya que es "re laburadora".

"Tiene la necesidad de viajar, de ir y venir, y todas la comprendemos y acompañamos en eso porque somos todos compañeros", cerró Oreiro sobre el sorpresivo viaje que Wanda hizo en la noche del martes. Por su parte, la empresaria también habló de Natalia Oreiro durante un vivo de Instagram.