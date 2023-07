Natalia Oreiro confesó el hecho que la marcó desde la infancia: "Me costó mucho"

La cantante y actriz habló sobre su infancia y contó el difícil proceso que vivió. Natalia Oreiro dio a conocer cómo fue su vida antes de vivir en Argentina.

Natalia Oreiro se refirió a la gran cantidad de mudanzas que vivió en su infancia y relató el duro proceso de adaptación que sufrió en cada una de ellas. La cantante de hits como Río de la Plata y Tu Veneno reveló cómo fue venir a vivir a Argentina y por qué elige el país como su casa hoy en día.

La protagonista de tiras como Muñeca Brava y Sos Mi vida comenzó su carrera a sus 12 años en Uruguay y desde ese momento nunca paró. Después de haber sido paquita de Xuxa, a sus 16 años se mudó a Argentina para continuar con su camino artístico y así creó una carrera musical y actoral que traspasó decenas de fronteras.

"Mi lugar está acá. En el Río de la Plata te diría, porque tengo el corazón uruguayo, pero mi casa es Argentina. Soy feliz acá, con todo el caos", comenzó su descargo Oreiro en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra. "Viví el desarraigo desde muy chiquita, con mis abuelos nos fuimos a vivir a España. Tenía a mis padrinos viviendo allí. Eso me marcó mucho, si bien es una cultura bastante cercana, nunca sos de ahí", comentó al revelar que su padre se quedó sin trabajo cuando ella tenía 6 años y se fueron a probar suerte a Málaga.

Oreiro aseguró que fue duro volver a la escuela uruguaya después de haber sido escolarizada en España y reveló que cuando llegó al país europeo hablaba raro para los españoles y cuando volvió a su tierra natal hablaba con tonada española. "Cuando em vine para Argentina también era muy chica y no sufrí esa extrañeza de estar en un lugar distinto, me sentí bien, feliz. Pero dejé a mis padres, a mi hermana, a mi novio de ese momento, dejé el Liceo. Me costó mucho volver a encontrar pertenencia a espacio", comentó la cantante, y dio a conocer que la primera casa que recuerda con el sentimiento de hogar fue una vivienda en Palermo en la que vivió durante 18 años y de la que le costó mucho irse.

La irrisoria cantidad de veces que Natalia Oreiro y su familia se mudaron de casa

Natalia Oreiro contó que se mudó treinta veces con sus padres cuando era chica y, por su asombro, el periodista le consultó por qué se dieron esas mudanzas. "Calculo que era una necesidad de superación de mi familia. Nosotros somos de u barrio de Montevideo que se llama El Cerro, que yo amo profundamente. Y ellos siempre buscando un mejor porvenir para su familia, fueron mudándose hasta que encontraron su casa propia", explicó la cantante.