Nancy Pazos y Mariana Brey se dijeron de todo en Telefe por la condena a Cristina: "Bestia"

Nancy Pazos y Mariana Brey discutieron en Telefe.

La condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad generó mucha repercusión en las redes sociales y en los medios de comunicación. De esa manera, en un progrma de Telefe dos figuras se cruzaron por los dichos de una de ellas en relación a la posible prisión domiciliaria para la expresidenta.

Mariana Brey y Nancy Pazos fueron las figuras en cuestión, quienes se trenzaron en una fuerte discusión, en la que la conductora Georgina Barbarossa se mostró del lado de Pazos. "Ella le habló al pueblo desde el balcón, si es tan cercana a ellos, cuál sería el miedo de ir a una cárcel común. Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70", pronunció Brey.

En ese momento trató de hacer entrar en razón a su panelista y le explicó que no se puede comparar nunca a la expresidenta con la situación penal de genocidas. Acto seguido, Pazos redobló la apuesta y soltó: "Pará un minutito. Me están matando por la cucaracha porque no te pueden parar". En ese momento, Brey expuso: "¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? El nivel de destrato que estoy recibiendo, tiene que tener un límite. Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar".

"No. No es que no lo puedo soportar pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte", arremetió Pazos en su respuesta. Y cerró: "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria".

Georgina Barbarossa.

La palabra de Georgina Barbarossa en una marcha contra el gobierno

"Estoy apoyando al cuerpo argentino. El domingo lo hice por el Instituto Nacional del Teatro, porque quieren arrasar con la cultura. Y ahora estoy por todas las causas. Estoy por la Argentina, por mi país, por la democracia, manifestándonos pacíficamente, porque creo que se puede dialogar de otra manera, no tiene que haber violencia", comentó Georgina. Y cerró: "Estoy por los jubilados, los discapacitados, las chicas de Ni Una Menos. Yo pienso que al gobierno le falta humanidad, eso me gustaría hablar con el señor Presidente, con todo el respeto del mundo. Qué le pasa en su corazón, qué siente. A mí se me estruja el alma con las cosas que veo".

El descargo de CFK tras la condena

"La verdad es que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos. Al cepo del salario que le puso el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Este cepo no lo pone este triunvirato de impresentables, que surge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por encima de ellos", sostuvo CFK. Y sumó: "Después de haber perdido las elecciones de mitad de término, después de sobre mi persona. Estaba acabada. Un detalle que a todos se les escapa. Esta causa tiene un cronograma electoral maravilloso. Ahora un mes antes de la oficialización de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires sacan el fallo. Lo mismo que hicieron allá por el 2019".