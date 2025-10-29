Nancy Pazos se la pudrió a Robertito Funes Ugarte y profundizó la interna.

La periodista Nancy Pazos se hartó definitivamente del cronista Roberto Funes Ugarte y le lanzó una durísima crítica en una nota televisiva. Qué le dijo en diálogo con Intrusos.

"Yo planteé que no quería ser columnista de Robertito, no me resultaba profesional ni agradable", expresó Nancy Pazos, quien ya mantuvo varios cruces con su compañero de A la Barbarossa.

Luego, la periodista contó: "Ahora le quedó muy claro al canal que es imposible, ya que hay una animadversión en el propio programa, yo de hecho nunca dije nada en el programa y él, la última vez que salió al aire en el programa, me maltrató".

"Me dijo desclasada, además desde un lugar que no termina de entender él cuál es el término. En realidad yo sería desclasada si, habiendo nacido pobre como nací, adoptara costumbres y votara como rica. Y no, yo voto como pobre", siguió y concluyó: "Hoy fue una decisión del canal, que a mí me parece que tenía lógica, que era el día posterior a lo electoral y que era importante que yo estuviera". Además, consultada si en el resto de la semana no iría al programa porque la conducción estará a cargo de Funes Ugarte, expresó: "Como siempre, eso es un trato que tengo con el canal".

La relación de Nancy Pazos con Diego Santilli

Además, dio su opinión sobre el triunfo de La Libertad Avanza, con una lista encabezada por su expareja, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires. "Me sentí contenta por mis hijos. No convalido en absolutamente el giro político que ha tomado la carrera de mi ex marido", señaló y concluyó: "Miramos la vida de manera bastante contrapuesta".