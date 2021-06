Nancy Pazos liquidó a Jorge Rial por el fin de TV Nostra: "Quizá puede vivir sin trabajar y los que estaban con él no”

La periodista criticó a su colega porque varios compañeros quedaron desempleados tras el adiós al ciclo de América, que duró menos de tres meses.

Después de apenas menos de tres meses al aire, el final de TV Nostra se dio en América por el bajo rating del programa conducido por Jorge Rial. En este sentido, la periodista Nancy Pazos criticó a su colega durante el diálogo con la revista Paparazzi: "Su decisión me pareció correcta si él siente que no lo acompañó la gente, cuestión que lo confirma el rating. Él tiene más espalda, quizá puede vivir sin trabajar y los que estaban con él no”.

Además, la comunicadora de 53 años reveló cómo llegó a esta novedad: "Lo vi de casualidad en las redes. Me dio lástima por la gente que labura con él... Sobre todo porque él mismo contó que se enteraron ahí mismo. Está muy dura la profesión”.

"La profesión está bastardeada, vemos todos los días una precarización absoluta. La verdad es que la situación en la que estamos laburando es terrorífica”, profundizó Nancy Pazos ya con respecto al contexto nacional de los medios en general.

Sobre el cambio de producto que protagonizó Rial en este 2021, opinó que “evidentemente se equivocó... Dejó un éxito, como sigue siendo Intrusos sin estar él, y se fue a hacer este programa, donde claramente la gente no lo eligió”.

El final de TV Nostra por América, con Jorge Rial

Si bien cuando debutó ese ciclo generó una gran expectativa y promedió 5.5 puntos de rating en las primeras semanas, poco a poco el encendido se fue cayendo y en los últimos días hizo 0.5, por lo que no estuvo a la altura en el prime time y él mismo decidió marcharse del envío que compartía con los habituales panelistas Ángela Lerena, Diego Ramos y Marina Calabró.

"A veces uno se sobrevalora, piensa que está en la pantalla para una cosa y después la realidad demuestra que no es así. Me pusieron una Ferrari y la choqué, no pude. Gracias a todos", reconoció el presentador de 59 años.

"Fue una apuesta personal, creyendo que las circunstancias se daban para un programa más distendido y para meterse un poco en la política. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad", añadió Rial. Y completó a pura autocrítica: "Creí saberlo todo y la verdad, no lo sé todo. Cuando sos parte de la industria hay espacios y hay lugares. Y hay que saber reconocer los errores, es un error personal mío. Los números no eran los que esperábamos, pero estaban dentro de lo normal".