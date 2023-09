Nació el amor entre Noelia Pompa y otra figura del Bailando: "Tiroteando"

Salió a la luz un intenso romance que estaría viviendo la bailarina con un reconocido futbolista.

Noelia Pompa volvió a la televisión argentina totalmente renovada. La famosa modelo fue convocada al Bailando 2023 y abrió la pista el pasado lunes 4 de septiembre, día en el que el programa debutó en la pantalla de América TV. Sin embargo, en medio de esta vorágine, se conoció el oculto romance que Pompa mantendría con otra figura de El Bailando.

A penas ingresó al estudio, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida y empezaron a hablar de la trayectoria profesional de la bailarina en los 10 años que tuvo alejada de los medios argentinos. “A Noelia Pompa la traje de Alemania, estaba en un curso de respiración. Un curso de arte tibetano de la vida y la muerte”, reveló el conductor.

En este marco, Ángel de Brito introdujo el tema de la vida romántica de Pompa con una pregunta al hueso: "¿Ya desde el primer día Noelia chonguea?”. Ante esto, el conductor de LAM profundizó: "La está tiroteando Brian Sarmiento". Así es como quedó claro el primer presunto romance dentro del reality.

Sin embargo, Noelia negó esta situación y aseguró que se encuentra soltera. Por su parte, Sarmiento aún no debutó en la pista y no tuvo la oportunidad de aclarar su supuesta actitud.

Histórico participante del Bailando se pudrió de Tinelli y lo lapidó: "Me rompo el lomo"

Un participante histórico de Bailando por un sueño se desquitó contra Marcelo Tinelli a través de sus redes sociales de manera contundente. El artista cargó con todo después de que el conductor lo haya ninguneado en pleno vivo por América TV con comentarios desafortunados.

A pocos días de que el Bailando 2023 haya debutado en América TV, ya hay una fuerte polémica en torno a Marcelo Tinelli. Todo comenzó en la emisión del martes 5 de septiembre, cuando estaba en diálogo con Flor Vigna, una de las participantes del certamen.

La artista está acostumbrada a bailar junto a Facundo Mazzei, pero no fue así en esta edición porque el bailarín está trabajando en el mundo de la música. "Yo no conozco alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei, con todo el respeto, y mirá que yo estoy bastante en la calle. No pasó ningún camión ni gente gritando", dijo Tinelli. El comentario no le gustó para nada a Flor Vigna, a quien se le transformó la cara y defendió a su amigo. Horas más tarde, el mismo protagonista salió con los tapones de punta en sus redes sociales.

La historia que subió Facu Mazzei.

"Mudo me dejaste. Yo acá mariconeando viendo el final de La reina Charlotte me entero que dijiste que no sabés quien soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Que rari estás de memoria (será la tintura)", lanzó Facu Mazzei en su cuenta de Instagram. "La ninguneada 'con amor' en el programa es una fija ¿vieron?", agregó.

El extenso descargo del bailarín que está incursionando en la música despertó muchas reacciones entre sus seguidores, quienes lo apoyaron a él y criticaron a Tinelli. "Deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro teniendo una hija que también produce música y le mete a eso", indicó. Y recordando una situación ocurrida hace unos años, concluyó muy filoso: "Otro dato que te dejo: soy quien se sacó el hombro en el último Bailando y que no hubo nadie que ponga el hueso en su lugar en el momento".