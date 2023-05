Nacha Guevara rompió el silencio con un desgarrador descargo: "Sentencia de muerte"

La actriz y cantante fue contundente en un descargo sobre su realidad. Nacha Guevara criticó a la sociedad por algunos de sus mandatos.

Nacha Guevara hizo un fuerte descargo en relación a un tema que la aqueja y la consterna. La ex jurado del Cantando 2020 se pronunció sobre algunos mandatos sociales que afectan a las personas de la tercera edad y dio a conocer cuánto le molestan.

La artista multifacética fue consultada en medio de una entrevista con María Laura Santillan en Infobae sobre qué tipo de consejos le daría a una persona anciana que ya no le encuentra sentido a la vida. "Yo les diría que hagan algo que no hicieron nunca antes. No importa qué sea, no se trata de escalar el Everest. No hay nada que dé tanta felicidad como atreverte a hacer algo que no hiciste antes", comenzó su reflexión Guevara.

"Cuando estaba en el espectáculo de Flavio Mendoza yo veía volar, y un día le dije Flavio: quiero hacer la prueba. Hice la prueba de volar y cantar al mismo tiempo y cuando bajé tuve una felicidad tan grande, había hecho algo que no había hecho nunca antes", recordó con alegría. Y aclaró: "Pero puede ser tener unas plantitas y cuidarlas. O puede ser una receta nueva de cocina. No todos somos Leonardo Da Vinci".

Guevara hizo hincapié en que al aprender algo nuevo el cerebro cambia y se renueva, al mismo tiempo, las nuevas actividades conllevan vínculos con personas diferentes, lo que también ayuda a la renovación de la personalidad. "Creo que la jubilación es como una sentencia de muerte. Terrible. Te jubilan. ¿Y ahora qué hacemos? Trabajaste durante 40 años todos los días en un mismo lugar a lo mejor, tenés una rutina de vida completamente establecida y de repente dicen: muchas gracias, ahora vas a cobrar mucho menos de la mitad y arreglate", añadió.

"¿Y qué hago? ¿Cómo puede la gente? Tampoco se les puede pedir que salgan a hacer una fiesta de carnaval. Es un mazazo la jubilación porque te dicen: ya no servís más, no te necesito más. Eso es. Si fueran unas jubilaciones maravillosas y se van de vacaciones al Caribe, pero no es el caso", continuó sin tapujos la directora teatral. Y concluyó: "Entonces para la jubilación hay que prepararse si te toca estar en ese camino, tener un proyecto. Conozco algunas personas que tienen un proyecto post jubilación, que cuando terminan ya saben qué van a hacer. Algo que querían hacer y no pudieron. Si no es una sentencia de muerte".

Nacha Guevara, sobre sus nietos

"Fui abuela muy joven, tenía 41 años. Porque también fui mamá muy joven. Tengo hijos varones, no pensé que iban a tener familia tan pronto. Fueron todos muy familieros y precoces. Así que tengo siete nietos", reveló Guevara en alusión a los frutos de sus tres hijos y aseguró que nunca se ocupó de sus nietos. "No creo que sea la tarea de los abuelos ocuparse de los nietos. Son los padres los que se tienen que ocupar de sus hijos. Podrán estar en determinados momentos. Podrán dar ciertos consejos muy especiales. Dar apoyo en circunstancias especiales. Pero no están para criar a los hijos del otro. No", concluyó.