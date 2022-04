¿Nace una nueva alianza? Tinelli habría convocado a una polémica periodista para que sea su prensa

Luego de algunos cruces en las redes sociales, Marcelo Tinelli habría tenido una reunión con una mediática figura del periodismo de chimentos y farándula.

Las redes sociales anunciaron la que sería la alianza menos pensada del 2022: Laura Ubfal habría sido convocada por Marcelo Tinelli para ser su nueva prensera. Los detalles del enigmático encuentro y la historia de cruces y chicanas entre el conductor de ShowMatch y la periodista.

La primicia fue revelada en Lanata sin Filtro (Radio Mitre), el programa de Jorge Lanata que la actual columnista de Intrusos (América TV) habría tenido una conversación con "El Cabezón" para ser su nueva jefa de prensa. Minutos después, Ángel de Brito replicó la información con un tuit que causó furor entre sus seguidores.

"Cuenta Lanata que @laubfal fue convocada para ser la nueva jefa de prensa de @cuervotinelli", replicó el conductor de LAM. Los mensajes no se hicieron esperar y las ironías abundaron en el hilo de comentarios: "Siempre fue jefa de prensa de Tinelli no oficial, hablaba maravillas hasta cuando le iba mal en el rating" y "Termina de morir tinelli..." fueron algunos de los comentarios más picantes que surgieron por la noticia.

Marcelo Tinelli destrozó a Laura Ubfal por soltar fake news

El año pasado se produjo un tirante desencuentro entre Ubfal y Tiinelli, que fue repudiado por el conductor y dejó en el ojo de la tormenta a Laura, la periodista que "mató en redes" a Cacho Fontana, uno de los escándalos más notorios que se le atribuyen. Todo comenzó con una noticia en el portal de la mencionada figura, que aseguraba que Marcelo se había ido a Miami a vacunar contra el COVID-19.

Indignado, Tinelli cruzó la información y denunció la fake news con un picante tuit: “Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula ‘Tinelli está en Miami vacunándose’. ¿Es joda?”.

Luego, Candelaria aprovechó para etiquetar a su papá en una publicación de Instagram para preguntarle “¿Marcelo Tinelli, en qué momento te fuiste a Miami?”, junto a una foto de un noticiero que reprodujo la información del sitio de Laura Ufbal. “Jajaja las fake news. Cualquiera: estoy acá”, arremetió Tinelli, fustigando a la comunicadora.