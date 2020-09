En las últimas horas, se conoció una nueva sucursal del Cantando 2020.

En las últimas horas, se conoció una nueva sucursal del Cantando 2020. Debido a su bajo rating, Mujeres de eltrece ahora hace un casting de personas que quieren ir al certamen. Con Ángela Leiva entre las jurados del concurso, y acompañada por las conductoras Soledad Silveyra y Teté Coustarot, este envío tiene como fin hacer emerger una figura del público que logre su sueño de participar en el programa conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito.

Este cambio drástico en El Trece generó una renuncia y un despido inesperado: por un lado, Florencia de la V decidió dar un paso al costado a horas de comenzar el nuvo formato. Ella sería la conductora del Casting del Cantando, sin embargo tomó la determinación de salir de escena. En tanto, Claudia Fontán fue notificada por las autoridades del canal para que no asista al estudio de Mujeres y el mes próximo podría terminar de sellar su salida forzada del envío televisivo.

El jurado del Casting del Cantando, con Ángela Leiva a la cabeza

El bajo rating de Mujeres de eltrece, donde Soledad Silveyra protagonizó diferentes rumores de renuncias y despidos (entre versiones cruzadas sobre una pésima relación con Teté Coustarot y el descontento del canal por su falta de timming en televisión), llevó al Grupo Clarín a reinventar este ciclo. Lejos de las entrevistas y el magazine que propuso en sus inicios, ahora Mujeres de eltrece es un ciclo dedicado a ser una periferia del Cantando 2020.

La jurado estrella del certamen es Ángela Leiva, secundada por la mencionada Solita y Teté (quien, además de ser las conductoras del ciclo, son integrantes del comité que se encarga de juzgar a los participantes). En tanto, María Julia Oliván y Roxy Vázquez formaron parte de la emisión del lunes para realizar una cobertura periodística por el Día de la Sanidad.

Cantando 2020: Karina 'La Princesita' reveló cuál es el secreto para seducirla

En diálogo con Lizardo Ponce, Karina La Princesita reveló cuál es el secreto para los hombres que quieren conquistarla. Mediante una charla íntima con el influencer y participante del Cantando 2020 (donde ella es una de las integrantes del jurado), la cantante de cumbia romántica aseguró que las personas no le escriben porque es "feíta".

"Para mí que no escriben, si no, yo vería. Igual, de repente cuando estás muy expuesto, recibís un montón de mensajes y no leés todos, debe pasar. Pero yo no los veo. Y aparte, a mí no se me acercan como para decirme ‘Che, vamos a tomar algo’. No, soy feíta", enfatizó La Princesita. Ante esta revelación, Lizardo Ponce le consultó a Karina si encontró algún mensaje de un seguidor chamuyando para lograr seducirla.