Morena Beltrán confesó un incidente en vivo: "Lo pisé con el auto"

Inesperada revelación de la periodista de ESPN. Morena Beltrán se refirió a un accidente que protagonizó con su automóvil y dejó mudo al Pollo Vignolo. ¿Qué fue lo que pasó?

La periodista Morena Beltrán dejó mudos a sus compañeros de ESPN al confesar un incidente automovilístico en el aire. "Ayer no me di cuenta y lo pisé con el auto", lanzó la joven conductora de SportsCenter y panelista de F90. ¿A qué hizo alusión?

Según lo expresado por la propia Morena Beltrán, al salir de su domicilio se le cayó su teléfono celular y no se dio cuenta. Acto seguido, arrancó la marcha de su automóvil y pisó el dispositivo. "No me di cuenta y pisé el celular con el auto", sentenció la oriunda de Haedo, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, "El Pollo" Vignolo se quedó mudo y sólo atinó a acotar lo siguiente: "Pisó su propio teléfono con el vehículo. Quedó como un pelón". A su vez, Morena Beltrán explicó las razones por las que le sucedió este incidente: "Salí apurada, no sé si lo tenía en el bolsillo de la campera o en el bolso, que no tiene cierre. Salí, hice cinco cuadras, ya me había ido de mi casa. Estaba buscando el teléfono en el bolso y no estaba. Volví y ya a media cuadra lo vi en la vereda".

"Funciona, no puedo creerlo pero funciona", agregó la periodista, quien exhibió su teléfono celular frente a la cámara que la estaba ponchando y mostró que sólo se dañó en parte de la pantalla. Sí, pese a ser arrollado por su propia dueña, el dispositivo de la empresa "de la manzana" continuó funcionando y aún sirve para comunicarse.

El ídolo de Morena Beltrán que intentó seducirla por Instagram

En la noche del sábado 24 de julio, en PH: Podemos Hablar estuvo como invitada Morena Beltrán. La famosa periodista deportiva, quien es una de las figuras de ESPN y se destaca en el programa F90 conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, reveló información hasta el momento desconocida sobre su vida privada. "Me cuesta disociar lo profesional de mi vida personal. Se volvió algo muy mío. Muchas veces está eso de decir 'che esta piba sabe un montón'", comenzó diciendo la protagonista.

"Yo llegué siendo una amante de lo táctico, pero no llegué siendo una especialista. La obsesión pasa por eso. Es muy difícil analizar partidos de fútbol sin involucrarse sin sentir lo que sienten los jugadores o jugadoras de fútbol", agregó Morena Beltrán, quien reconoció que está iniciando una relación sentimental con una persona cuyo nombre no fue revelado.

Sobre su vínculo sentimental, Morena Beltrán reconoció: "Hablamos de fútbol, no podría estar con alguien que no le interese el fútbol. Quedaría fuera de mi vida, inevitablemente. No es periodista deportivo pero le gusta muchísimo el fútbol. Tenemos muy buena convivencia, lo que pasa es que yo mi vida personal ronda mucho en lo profesional. Es como que, me siento hasta rara diciéndolo. Lo tengo muy naturalizado, muy incorporado. Él sabe mucho también, yo me pierdo y él me avisa de momentos del partido".