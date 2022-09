Mirtha Legrand vuelve a su clásica mesa macrista: quiénes son los invitados

Quiénes son los invitados de la mesaza macrista que Mirtha Legrand recibirá el sábado 24 de septiembre de 2022.

Mirtha Legrand volvió a la televisión después de dos años y medio y ya se confirmó quiénes serán sus invitados para la "mesaza" de este sábado 24 de septiembre de 2022. Además, la producción modificó el horario para evitar problemas de rating.

Como en la emisión anterior el programa de Mirtha fue superado por varios puntos por PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, esta vez Nacho Viale decidió que comenzará a las 21:30 horas, media hora antes de lo habitual. Además, preparó una lista de invitados macristas.

El sábado 24 de septiembre, la "mesaza" de Legrand estará integrada por Patricia Bullrich y Luis Majul, referentes de Juntos por el Cambio, Santiago Maratea, Marcelo Polino y Karina Jelinek. Por otro lado, el domingo 25 de septiembre el programa estará conducido por Juana Viale y los invitados serán Leonardo Ponzio, Flavio Mendoza, Benjamín Vicuña y Guadalupe Vázquez.

Marcela Tauro destrozó a Mirtha Legrand tras su regreso a la televisión

Tras el regreso de "La Chiqui" a la televisión, varios periodistas como Marcela Tauro opinaron sobre su primera emisión después de tanto tiempo. "Yo esperaba otra cosa. ¡Yo amo a Mirtha! ¿Hace cuánto que no estaba en la tele? ¡Yo esperaba una fiesta! Esperé Una ceremonia de la vuelta de ella ¡Que se lo merecía!", observó Tauro en Intrusos (América TV).

"La gente la esperaba una superproducción, pero el rating no fue bueno. Quien está festejando es la competencia, PH", sumó la panelista, en relación a la amplia diferencia de números de rating. "Uno pensaba que en el primer programa iba a descollar, y ella se lo merecía. Yo esperaba que hiciera 9 o 10 puntos, y más. Para empezar esperaba otra mesa, más glamour", sumó.

Asimismo, Tauro opinó que la producción no hizo una buena elección de sus invitados, ya que deberían haber elegido a figuras mucho más conocidas para una fecha tan importante como el regreso de Mirtha a la televisión. "¿Quieren que sea cruda? ¿Quieren que lo diga? ¡Lo digo! No estaba para ir al primer programa 'El Puma' Rodríguez. Yo hubiera llevado a un Tinelli, a Canosa, no sé a alguien que no veas en otro lado. También es cierto que no es fácil producir. ¡Pero es Mirtha! ¡Es la única mujer de esa edad que conduce en el mundo!", concluyó. PH alcanzó un pico máximo de 10.2 puntos, mientras el programa de Legrand apenas llegó a los 7.