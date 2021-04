¿Qué anécdota reveló Miguel Ángel Rodríguez en América TV?

En el aire de América TV, el humorista y actor Miguel Ángel Rodríguez fue entrevistado por Jey Mammon. El conductor de Los Mammones abarcó diferentes temas y momentos de la vida del protagonista, quien no tuvo problemas en revelar una anécdota desconocida sobre su ex compañero, Marcelo Tinelli.

"¿Es verdad que cuando eras productor ibas y lo llevabas a Tinelli, lo ponías adelante de un local, pedías canje y a él no le daban ni un suéter?", comenzó preguntando Jey Mammón. En este sentido, Rodríguez comenzó a responder esta cuestión aunque luego se fue por las ramas para narrar un momento desopilante en la vida de "El Cabezón".

"Preguntale a él. Había un programa que se llamaba "De aquí para allá", en el año 1988. Era un programa de verano. No tenía ningún sentido, era marca cañón el programa. Entonces, ¿qué sucede? Conducía Marcelo, que se venía de El Trece recién. Tenía un Renault 18 y le afanaban los pasacasete. Se compró un gran danés para que no le afanen, se lo afanaron con el auto adentro. Lo tenía adentro del auto. Era más grande que el Renault 18. Se lo afanaron igual, el perro estaba durmiendo".

Luego, Miguel Ángel Rodríguez continuó respondiendo la pregunta de Jey Mammón aunque primero optó por revelar los percances que sufrió Marcelo Tinelli a finales de los años '80. ¡Ni el perro lo salvó!

El Loco Montenegro destrozó a Tinelli: "Me parece nefasto"

El exbasquetbolista y actual participante de MasterChef Celebrity 2 Hernán El Loco Montenegro brindó una entrevista a Ulises Jaitt y fulminó a Marcelo Tinelli, popular conductor que prepara su vuelta a El Trece con el reality La Academia. "No me sentaría a comer con Marcelo Tinelli jamás en mi vida. No lo soporto", sentenció.

“No me imagino ganando MasterChef, ni ahí. No es mi intención, yo no entré por eso. El romance con Claudia Fontán solo es un juego. Si a MasterChef le hacía falta una novela, ahora la tiene", arrancó, en diálogo con el programa El show del espectáculo (Radio Urbana).

En otro tramo de la charla, el "gigante" arremetió contra Marcelo Tinelli con un fulminante comentario: “No me sentaría a comer con Tinelli jamás en mi pu... vida. No lo soporto. Me parece un personaje nefasto, pero no hoy solamente, desde cuando arrancó. Yo no me olvido que hacían un programa en donde le tocaban el c… a los viejos en la calle. Todas las cosas que hacían me parecen denigrantes".