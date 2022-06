Mica Viciconte se llevó un fuerte susto con su bebé: "Me desperté y fui a tocarlo"

Mica Viciconte reveló la tensa situación que vivió con Luca Cubero, su bebé recién nacido.

Mica Viciconte vivió una situación de mucho estrés y ansiedad con su bebé Luca, su primer hijo con Fabián Cubero. Ahora que ya dio a luz, la influencer está avocada por completo a la maternidad y día a día cuenta sus aventuras y sus temores de madre primeriza.

A diferencia de Cubero, quien ya tuvo tres hijas con Nicole Neumann, la exparticipante de MasterChef Celebrity está experimentando la maternidad por primera vez. En esta ocasión, se llevó un susto tan grande durante la noche que se levantó a chequear que todo estuviese bien.

"Luca por primera vez durmió cuatro horas seguidas", contó Viciconte en el programa Ariel en su Sala (Telefe), y uno de sus compañeros le preguntó si no le daba miedo que duerma tantas horas, ya que no todos los niños duermen tantas horas de siesta.

"Sí. Me desperté y fui a tocarlo, estaba fusilado. Para mí trabajó él también. Trabajamos los dos y descansó unas cuatro horas espectaculares. No sé si dormí, pero sí pude dormirme tres horitas y fue un placer", admitió la influencer. Afortunadamente, Luca estaba en perfecto estado.

Las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann le hicieron una broma pesada a Mica Viciconte

Recientemente, Mica publicó un video en sus redes sociales de la broma pesada que le hicieron las hijas de Cubero, Sienna, Allegra e Indiana: darle de probar una golosina que le produjo arcadas del asco y que casi la lleva al vómito. Cada vez que las nenas ven a su papá, la actual pareja de Cubero las cuida, juega con ellas y publica divertidos videos en sus redes.

Esta vez, les pequeñas desafiaron a Viciconte a probar unas golosinas. "No, dale, dale, dame una que me guste. Ay! no, no, no, me hizo re mal", dice Mica en el clip mientras sostenía en brazos a su bebé. "¿Quién compra esto?", le preguntó a Allegra, a lo que la niña respondió: "No sé, está re fuerte".

"Dame una de frutilla, algo", imploró Mica con un gesto de asco, casi a punto de devolver el caramelo. "Ahí tenés el agua", le contestó la hija más chiquita de Fabián, pero Micaela insistió: "No, dame algo rico, esto es un asco, comelo vos". Finalmente, Viciconte logró tolerar el asco sin vomitar.