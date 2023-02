Máxima tensión en vivo entre Nancy Pazos y Georgina Barbarossa en Telefe: "Tus hijos"

La conductora y panelista de A La Barbarossa tuvieron un fuerte cruce en Telefe. Nancy Pazos y Georgina Barbarossa discutieron sobre en pleno vivo televisivo.

Georgina Barbarossa y Nancy Pazos protagonizaron un momento de tensión en Telefe en medio de un acalorado debate. La conductora y la panelista del ciclo matutino del canal de las pelotas analizaron un tema sensible para Barbarossa y se dijeron comentarios subidos de tono.

La periodista y Barbarossa discutieron sobre la condena a cadena perpetua a cinco de los asesinos de Fernando Báez Sosa y un comentario de Pazos provocó una reacción contundente en la conductora del ciclo. Cabe recordar que Georgina perdió a su marido en un robo callejero, cuando fue asesinado en 2001, por lo que este caso puede sensibilizarla de una manera especial.

"Para mí ayer fue un día muy triste desde todo punto de vista, si nosotros estamos acá festejando que a unos pibes les dieron perpetua, estamos todos muy mal", opinó Pazos, quien conduce el ciclo sobre actualidad política Ruleta Rusa en radio Metro todas las mañanas.

Barbarossa reaccionó ante el punto de vista de su compañera de trabajo y soltó una frase que causó tensión en el ambiente: "Porque no fue tu hijo al que mataron, porque si es tu hijo al que mataron vos lo que queres es que se pudran en la cárcel". Ante esa realidad, Pazos se vio en la obligación de explicar lo que había querido decir en su anterior apreciación y enunció: "No estoy diciendo que está mal que les hayan dado perpetua, estoy diciendo que no lo festejo, que es un día triste. Evidentemente, que estos chicos hayan crecido y hayan sido así, no es solamente un tema de los papás, es un tema social".

Georgina se refirió a la angustia de los padres de Fernando Báez Sosa a tres años de su asesinato en Villa Gesell y soltó: "Desde ayer los padres comenzaron a velar a su hijo".

Las palabras de Graciela, la mamá de Fernando, tras la condena a los rugbiers

"Después de tanta espera y de escuchar el veredicto hoy, sonó fuerte cuando se dijo 'perpetua'. Sentí una emoción al escucharlo y también le dio un poco de paz a mi corazón, porque sé quienes realmente fueron los que asesinaron a mi hijo", pronunció la madre del joven asesinado en la puerta de un boliche en Villa Gesell en el verano del 2020. Y sumó: "A partir de ahora nace una historia muy importante en la Justicia argentina, al ser condenados estos asesinos que arrebataron la vida de nuestro hijo de la forma más cruel".