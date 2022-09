Matías Alé filtró cómo se escapó de un telo y dejó en shock a Andy Kusnetzoff: "Se enteró"

El actor dejó atónitos a todos con una particular situación que vivió en un telo. Matías Alé debió escapar de imprevisto de un encuentro íntimo con una mujer y provocó la reacción de Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar, programa de Telefe.

Matías Alé vivió un insólito momento en un telo cuando debió escapar de urgencia del establecimiento. El actor y comediante dejó atónito a Andy Kusnetzoff en su ciclo de TV, PH, Podemos Hablar, con su relato de la incómoda situación que atravesó.

"¿Un día te escapaste de un telo? ¿Es cierto eso?", preguntó el conductor de televisión a Alé, quien respondió rápidamente de manera afirmativa. "Salí por el changuito donde ponen las toallas para lavar. Me llamaron de recepción para decir que estaba abajo esperando para subir la pareja de la persona con la que yo estaba. Ellos estaban medio peleados, él se enteró y cayó de sorpresa", comenzó su respuesta el ex de Graciela Alfano.

El ex participante de Bailando por un sueño reveló que la mujer con la que iba a intimar aquella noche le pidió por favor que se fuera; por lo que abrió la ventana, caminó por un andamio ubicado en el hotel por obras edilicias y se tiró al chango de las toallas. "Por suerte los tipos del lavadero me reconocieron y me dijeron 'sí, vení acá' y salí de queruza", concluyó Alé y aclaró que no tiene idea de cómo terminó la relación entre quien fue su pareja de esa noche y su ex.

Matías Alé habló sobre su salud mental

"Hace más de seis años que no tengo ningún episodio, tengo a mi médico que lo voy a ver cada 40 días y ahora cuando vuelva a Buenos Aires tendré mi entrevista con él", expresó Alé en diálogo con Revista Pronto hace algunos meses, en alusión a sus cuadros de delirio místico vividos en 2016.

El actor contó que su tratamiento psiquiátrico se basa en solo una pastilla al día y destacó que el apoyo de su familia fue fundamental para su recuperación. "Me siento muy bien y todos están muy contentos con mi presente, siempre acompañado por mi familia y por profesionales. Ya quedó atrás todo eso", agregó la expareja de Silvina Escudero.

"Mi mamá me ayudó, me acompañó, me llevaba a los médicos, me daba la medicación y estaba pendiente de mí. Los primeros cuatro meses de la pandemia estuve en su casa y me preparaba rico de comer", culminó Alé que, al mismo tiempo, aseguró que no sabe si hubiese salido de esa situación sin el apoyo incondicional que su madre le brindó durante todo el proceso de rehabilitación.