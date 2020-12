Si no hay amor, que no haya nada: Vicky Xipolitakis le cortó el rostro a Germán Martitegui.

El "tire y afloje" amoroso entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui se convirtió en un clásico de "MasterChef Celebrity" que arranca carcajadas y genera una ola de memes. Cansada de intentar apostar por una relación, la mediática participante le lanzo un filoso comentario al chef, dejándolo mudo: "Escuchá, te voy a decir una frase que dice ‘el que con muchas juega, con ninguna se queda’”.

Durante la última emisión del reality, los participantes tuvieron que cocinar delicias que pudiesen comerse en la playa y "La griega" eligió preparar mejillones. Pasando por su cocina, Germán Martitegui y Damián Betular le recomendaron que haga un plato liviano, pensando que después de eso se metería al mar. Contrariada, Vicky siguió con el plato e hizo caso omiso a los consejos de los jurados.

Luego de eso, Xipolitakis tuvo dificultades para abrir un coco y guiándose por un consejo de Betular, lo envolvió con un repasador y lo revoleó contra el suelo. Aunque pudo abrir el fruto, la polémica acción desató un picante reto de Germán: "Che, Vicky. Me manchaste todo el pantalón”.

Con varias críticas, Vicky presentó su plato y Germán indagó: “¿Cómo llegaste a esta expresión creativa gastronómica?”. “Es como que me sentí en la playa y, ¿qué quería comer yo? Algo como muy liviano para después meterme al mar”, replicó Xipolitakis, lo que provocó la risa del chef y el posterior "palito": “Eso te lo dije yo cuando pasé”.

Tratando de cambiar el tema, Vicky le preguntó si le gustaba la playa a lo que Martitegui disparó: “Sí, me encanta. Nací en la playa". "¿En serio? ¿De verdad? ¿Por qué naciste en la playa?”, siguió Vicky, preguntándole si usaba o no malla cuando se metía al mar. Helado por la pregunta, Germán sentenció: "No te importa lo que uso en la playa”.

"Desde que le corté me está tirando palos y lo estoy cazando todos. Escuchá, te voy a decir una frase que dice ‘el que con muchas juega, con ninguna se queda’”, cerró la participante de "MasterChef", incomodando al dueño del restaurante "Tegui" y generando risas entre sus compañeros.

Vicky Xipolitakis, El Polaco, Analía Franchín, Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Leti Siciliani y Belu Lucius ya entraron en instancias de semifinales en la competencia de gastronomía más exitosa de Argentina. Se espera que a principios del 2021, Telefe estrene la segunda temporada, con nuevos famosos que se sumen a cocinar.