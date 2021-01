El chef no ocultó su emoción ante la eliminación de Leti Siciliani.

Por primera vez en la historia de "MasterChef" en Argentina -ya sea la versión clásica o con famosos- el resultado de la gala de eliminación estuvo en manos de un participante y Leti Siciliani decidió irse para salvar a su compañera, Analía Franchín, y darle una oportunidad más de llegar a la final. "Sos como mi hermana. Eso me emociona", expresó Damián Betular, afectado por la salida de una de la actriz, muy querida entre los televidentes.

El desafío de la gala de eliminación consistía en preparar platos para agasajar a cinco invitados. Algunos tuvieron que hacer recetas aptas para celíacos; otros, para vegetarianos, o que tengan una buena porción de carne. Pero Leti Siciliani y Analía Franchín no alcanzaron a cumplir la consigna y quedaron entre las peores de la semifinal.

“Analía, vos hoy te tenés que ir, pero Leticia, tenés la oportunidad en este momento de dejarle tu lugar a alguien que sí tiene ganas de estar acá. Cambiar tu lugar por alguien que sí le pone la emoción que necesitamos que ponga. Te estamos dando una oportunidad, si te quedás, te quedás con ganas, con emoción y con todo lo que te pedimos que tenés que tener”, planteó sorpresivamente Germán Martitegui al momento de la definición.

Ante la propuesta del chef, la hermana menor de Griselda Siciliani reconoció que ya no está a la altura del certamen. "Que se quede Ana", decidió, más allá de que su compañera trató de persuadirla. Y agregó: "Analía disfruta mucho más de cocinar y eso es lo que me estaba faltando a mí". “Leti, te dimos esta opción porque sentimos tu frustración, me parece que es súper honorable que pienses como pensaste. Fue muy lindo tenerte acá”, la despidió Martitegui.

Quebrado por la emoción, Damián Betular afirmó que la participante le recuerda a su hermana y le dedicó un tierno mensaje: “Me encantó acompañarte en todo este camino, sos muy buena onda y me emociona". Por último, Donato De Santis cerró: “Percibo que sos una persona que en la vida toma este tipo de decisiones, tenés este espíritu de sinceridad con vos misma y creo que en este programa aprendiste algo de cocina”.

Entre lagrimas los famosos despidieron a la actriz hermana de Griselda Siciliani, que protagonizó divertidos momentos en el reality de gastronomía. Cada vez falta menos para la gran final de "MasterChef Celebrity" y los concursantes que siguen en el juego son Vicky Xipolitakis, Claudia Villafañe, Belu Lucius, El Polaco y Analía Franchín.