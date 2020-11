El "sanguchón" de milanesa de Christian Sancho que emocionó a todo "MasterChef Celebrity".

Christian Sancho contó cómo fue su llegada a Buenos Aires, en la estación Retiro, y emocionó a todos los participantes de "MasterChef Celebrity". El actor y modelo rosarino transito un duro camino hasta congraciarse en el medio y construir una carrera. "Hoy agradezco poder comer lo que quiero, pero a veces pasa que cuando uno viene del interior llega sin un mango, y comer cuesta", afirmó, con lagrimas en los ojos.

Sancho entró en el reality como reemplazo de la mediática Vicky Xipolitakis y, en su debut, sorprendió al jurado con sus profiteroles, al punto que las redes sociales lo bautizaron el "profitolero". Con aciertos y tropiezos, el modelo que recientemente fue desvinculado de una agencia por estar de acuerdo con los vínculos sexoafectivos no heterosexuales, se ganó un espacio entre sus compañeros del show de Telefe.

Y la consigna del día martes consistió en preparar milanesas rellenas, con guarnición y un aderezo con base de mayonesa, comida que trasladó a Sancho a uno de los recuerdos más emotivos de su llegada a Retiro. Así fue como decidió reversionar un sandwich de milanesa, para intentar cautivar el paladar del exigente jurado.

"Sentí que lo mejor que podía hacer era, como dijiste vos Dolli, cocinar desde el corazón. Por eso me fui a mi abuela, a mi vieja, y a ese sándwich que me comí en Retiro aquella vez", expresó, mientras Donato De Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen cortaban porciones del plato. Mientras el jurado paladeaba la milanesa, Sancho agregó: "Aquel sándwich tenía solamente lechuga y tomate, por eso también traté de ponerle algunas de esas cosas que a uno le gustan y que probé en otros lugares, como palta y cebolla morada".

Dolli Irigoyen fue la más sorprendida por la propuesta y no tardó en elogiar los huevos duros del modelo: "¿Cocinás huevos duros normalmente?". La respuesta no se hizo esperar y Christian explicó: "Es lo único que me sé hacer, me gustan para desayunar con una tostada".

"Aprecio una buena cocción de huevo, sin todo ese borde negro que se hace cuando se cocina más tiempo y es desagradable. Este está impecable. Me encanta cómo trabajás, con la prolijidad y serenidad, acá tenemos un estupendo sándwich de milanesa. Pero no cumple con el cometido de hoy: la innovación", sentenció Dolli que, aunque destacó los huevos envió directo al reemplazo de Vicky Xipolitakis al "jueves de última chance". Con el delantal gris en mano, Sancho prometió mejorar y cuidar el lugar de la griega.