MasterChef Celebrity: Claudia Fontán contó que recibió consejos de Claudia Villafañe

Tras el escándalo por la comida levantada del piso, la actriz Claudia Fontán recurrió a los consejos de Claudia Villafañe para superar la crisis anímica que sufrió por el escarnio mediático en las redes.

A dos semanas del escándalo que se desató luego de que levantara comida del piso y se la presentara al jurado de MasterChef Celebrity 2, Claudia Fontán superó la sanción que le impusó el trío de chefs, que consistía en no recibir ninguna estrella durante la semana e ir directo a la gala de eliminación, y se convirtió en una de los cinco finalistas de la competencia. Y mientras trabajada en el desafío del día, la actriz reveló que pensó en renunciar y que recurrió a Claudia Villafañe, quien se consagró como ganadora de la primera temporada, para pedirle un consejo.

“¿Es cierto que cuando se te cayó el toffee al piso la llamaste a Claudia Villafañe?”, le preguntó Santiago Del Moro. Y "La Gunda", explicó cuál era si situación: “Sí, necesitaba hablar con alguien porque mi hermana, Antonia(su hija) y toda la gente de mi entorno se reían de esto. Me decía ‘¡Ay, nena! ¡Estamos hablando del toffee con todos los problemas que tiene el mundo!’. Y yo no podía parar de llorar".

La vergüenza que sintió ante las devoluciones de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, sumado a las duras críticas que recibió en las redes, hicieron que la participante quisiera colgar el delantal y dar un paso al costado, pero "La Tata" la convenció para seguir hasta el final. “Le dije ‘¿Qué hago? ¿Renuncio?’, porque yo de la vergüenza iba a dejar el delantal. Me dijo: ‘¡Te mato si renunciás! ¡Andá y demostrá!”, relató Fontán. Mientras que Del Moro la incentivó a seguir cocinando con tranquilidad, ya que suele cometer errores cuando se pone nerviosa: “Tu único enemigo es ese reloj, y vos. Pero ese reloj altera a tu otro yo y te volvés loca”.

Días atrás, la participante recibió el consejo de Verónica Lozano, quien fue invitada al programa para dar consejos vinculados con los ingredientes, sabores y texturas de cada plato e intentó que los famosos no perdieran la calma. "Vero, vos que sos una resiliente de la vida, ¿qué consejos le darías a 'Gunda', que viene de una semana golpeada, pero ya se levantó?", inquirió el conductor. Y luego de reflexionar unos segundos, la animadora manifestó: "Yo digo que hay que capitalizar los golpes, pero adelante... lo que no mata, fortalece, nena". Pero Fontán no le prestó demasiada atención, ya que toda se concentración estaba puesta en el desafío del día. "Ella tenía ganas de charlar y yo justo estaba mixeando... es de mala educación que te estén hablando y vos así", reconoció la actriz, que en ningún momento dejó de usar la licuadora de mano y pidió que la dejaran sola para poder seguir cocinando.