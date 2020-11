El pasito de Boy Olmi: el actor se animó a bailar en "Flor de equipo".

Boy Olmi está de vuelta en las cocinas de "MasterChef Celebrity" para competir por una segunda chance en la semana de repechaje. Entre su eliminación y su vuelta al reality el actor se quejó debido a no tener tiempo "ni para dormir", aunque eso no le impidió sorprender con un increíble baile con pasos de breakdance que la rompió en Twitter.

Invitado a "Flor de equipo" (Telefe) Boy tuvo una inesperada visita de su "doble", un personaje caricaturesco encarnado por el humorista Martín Campilongo, alias "Campi".Juntos terminaron sacándole viruta al piso con sus pasos de baile que hicieron reír hasta a Marcelo Polino. Al ritmo de los Rolling Stones, éxitos del pop y del disco, Boy se animó a todo e improvisó un paso típico del breakdance.

Hizo ademán de tirarse al suelo, flexionando sus piernas, y con agilidad se reincorporó. Paso de baile que provocó los aplausos unánimes de todo el equipo de Florencia Peña. "Siempre quise bailar conmigo mismo y nunca lo logré". "¿No podés venir a casa? Es muy útil encontrarse con uno mismo para entender cosas de uno", señaló Boy, con mucho humor.

"Esta semana continúa en el repechaje... Es muy confuso porque me dieron seis horas para reacomodar la cabeza y volver. Esto está grabado, no voy a spoilear nada, pero no tuve tiempo ni de dormir el día que me eliminan. No me fui enojado, me fui agotado", remarcó, sobre su paso por el reality con más rating del 2020.

Recordemos que tanto Boy Olmi como Ignacio Sureda, el "Mono" de Kapanga, Patricia Sosa, Roberto Moldavsky, Iliana Calabró y Rocío Marengo juegan por una segunda oportunidad en la competencia, luego de ser eliminados. Enfrentándose a una semana intensa de desafíos, solo uno podrá reingresar y seguir en carrera para ganar el millón de pesos y una beca de un año en la escuela de cocina de Mausi Sebess.

Boy Olmi fue eliminado de "MasterChef Celebrity" tras presentar un huevo crudo y fue criticado duramente por el jurado, especialmente por Dolli Irigoyen. "¿Querés que nos agarre salmonella?", fulminó la cocinera que reemplaza al implacable Germán Martitegui, quien hoy se reintegra luego de atravesar unas semanas enfermo de COVID-19.