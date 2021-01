De MARVEL a "MasterChef Celebrity 2": Gastón Dalmau se suma al reality culinario de Telefe.

El joven modelo y bailarín Gastón Dalmau -que saltó a la fama por ser parte de la tira juvenil "Casi Ángeles"- será parte del reality "MasterChef Celebrity 2", que se emitirá por la pantalla de Telefe en marzo de 2021. El éxito televisivo ya sumó de manera oficial a la exvedette Carmen Barbieri, la actriz Flavia Palmiero y el líder de "Los Ratones Paranoicos" Juanse a la segunda temporada.

"Ahora sí se puede contar.. voy a ser parte de MasterChef Argentina. ¿Me re ven, no?", escribió Dalmau en su cuenta de Instagram junto a una foto que lo muestra firmando con el canal de las tres pelotas. Además de su paso por la tira de Cris Morena, Dalmau realizó trabajos para MARVEL Studios.Y agregó: "Divertir se que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda... espero que me acompañen, no me dejen solo en esta".

Además de los cuatro confirmados oficialmente, "MasterChef Celebrity 2" estaría cerca de tentar a Claudia "Gunda" Fontán, Andrea Rincón, Sol Pérez, Carola Reyna y Candela Vetrano para ponerse el delantal de cocina y sorprender al exigente jurado que integra Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

¿Quién es Gastón Dalmau?

Tras un éxito rotundo con la telenovela "Casi Ángeles", en la que interpretó a Rama, el actor, bailarín y cantante se mudó a Nueva York y Los Ángeles para perfeccionar su carrera artística. En 2013 vuelve a la televisión como conductor del ciclo Mundo Yups, por Yups TV, donde el actor se dedica a recorrer las principales atracciones de Nueva York. El 24 de septiembre de 2019 anunció en su Instagram que consiguió su nacionalidad estadounidense.

Además de su carrera como actor, Dalmau integró las filas de Paramount Pictures para ser parte de la producción del largometraje "Las Tortugas Ninjas 2". Dicho trabajo hizo que desde MARVEL Studios lo convocaran para una película junto a Scarlett Johansson, y para colaborar en varias aventuras de la factoría. En su currículum figuran la post-producción de la película "Captain America: Civil War," la composición de efectos visuales en "Dr. Strange" y, además, fue data-wrangler en "Captain Marvel".